Genco Shipping & Trading rechazó de manera unánime la más reciente oferta de adquisición presentada por Diana Shipping, argumentando que la propuesta continúa subvalorando significativamente el valor real de la naviera y a sus activos. Genco informó que su directorio adoptó la decisión tras revisar exhaustivamente la oferta junto a asesores externos, concluyendo que el precio ofrecido se encuentra por debajo del valor neto de sus activos y que, además, no incorpora una prima de control para los accionistas.
El rechazo representa un nuevo capítulo en la disputa que ambas navieras mantienen desde hace varios meses. La semana pasada, Diana Shipping propuso adquirir la totalidad de las acciones en circulación de Genco por US$24,80 cada una, cifra superior a los US$23,50 por acción ofrecidos en marzo. Anteriormente, en noviembre, había presentado una primera oferta de US$20,60 por acción, la que fue rechazada por Genco en enero.
Diana Shipping sostuvo que su última propuesta representa una prima del 39% respecto al precio de cierre de las acciones de Genco registrado el 21 de noviembre, último día de negociación previo a la presentación de su oferta inicial. Sin embargo, Genco desestimó esa afirmación, señalando que la supuesta prima está “basada en un precio arbitrario de la acción correspondiente a varios meses antes de su propuesta de US$23,50 y es irrelevante”.
Persisten las diferencias
Pese al rechazo, Genco indicó que continúa abierta al diálogo con Diana Shipping “sí y cuando presenten una oferta que compense adecuadamente a los accionistas por el valor subyacente total de los activos de Genco”.
Por su parte, Diana Shipping afirmó que esta es la tercera ocasión en que Genco rechaza una propuesta sin entablar conversaciones. Su directora ejecutiva, Semiramis Paliou, cuestionó la disposición de la naviera a negociar.
“El comunicado de prensa de Genco publicado hoy deja más claro que nunca que el directorio de Genco no va a participar en un diálogo constructivo respecto de nuestra propuesta”, afirmó Paliou. Agregó que “a pesar de una declaración vacía en la que señalan estar dispuestos a dialogar, su conducta durante más de seis meses demuestra exactamente lo contrario”.
La tensión entre ambas navieras también se ha trasladado al ámbito corporativo. Diana Shipping impulsó previamente una disputa por representación en el directorio al nominar a seis candidatos para integrar la mesa directiva de Genco.
Desde Genco señalaron que esta ofensiva es consistente con lo que consideran un intento recurrente de Diana Shipping por tomar el control de la compañía sin ofrecer una contraprestación que refleje el valor pleno y justo de sus activos.
Por MundoMaritimo
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