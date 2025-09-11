La noche del 9 de septiembre, el Club de Polo de Santiago se convirtió en el escenario de una cálida jornada de networking organizada por Grupo Empresas Navieras (GEN). El evento reunió a actores clave de la industria marítima, portuaria y logística, con el objetivo de estrechar lazos y proyectar la ruta a futuro. En conversación con MundoMaritimo, Felipe Arriagada, CEO de GEN, explicó el espíritu de la instancia: “Creemos que siempre es bueno juntarse con nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros inversionistas, con todo el mundo que rodea la industria logística y marítima. Es una instancia que hacemos por segundo año consecutivo y nos sirve para mostrar lo que hacemos”.

El ejecutivo remarcó la expansión internacional de la compañía. “Somos una multinacional que está creciendo en distintos lugares del mundo, en distintas industrias. Tenemos puertos, buques, operaciones logísticas y queremos mostrar que realmente las empresas chilenas pueden abrirse a todo el mundo y hacer cosas increíbles”, señaló.

Detalló además que GEN atraviesa una etapa especialmente positiva: “Es un muy buen momento, nos sentimos súper contentos de lo que estamos haciendo. Tenemos un desarrollo importante en el mundo naviero, hace unos meses invertimos en dos tanqueros nuevos; en Estados Unidos seguimos creciendo con puertos y operaciones logísticas. En Chile, Ecuador y Colombia nos está yendo increíble y en Perú también”.

El CEO atribuyó estos resultados al compromiso de las personas que integran la organización: “Tenemos un equipo súper motivado, centrado en las necesidades de los clientes y, en este mundo, con todo lo que está ocurriendo, creo que hemos sido una base para dar soluciones”.

De cara al futuro, enfatizó que la compañía seguirá un camino de expansión. “Nuestro mandato es crecer y la verdad es que creemos que ese crecimiento lo vamos a hacer en los distintos sectores en que estamos. Nos estamos focalizando en ciertos segmentos y mercados, que es un poco lo que ya se empieza a ver, como un crecimiento importante en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, además de la consolidación de los negocios portuarios, logísticos y navieros”, afirmó.

“Hacer que las cosas sucedan”

Durante el evento, Arriagada transmitió un mensaje claro a los clientes y socios estratégicos: “Que cuenten con nosotros. Lo que estamos haciendo es con el mayor nivel de profesionalismo, porque creemos realmente que nuestro servicio a todo nivel tiene que ser de excelencia”.

En su discurso ante los asistentes, reconoció que el actual contexto cambiante a nivel global ha estado aparejado de una serie de desafíos, pero también de oportunidades: “En este contexto, nuestra compañía GEN, con AGUNSA, CMC y Portuaria Cabo Froward, tienen algo en común: la convicción de avanzar, de conectar y hacer que las cosas sucedan”.

Arriagada destacó especialmente el papel de AGUNSA, con más de seis décadas de trayectoria y presencia en más de 20 países. “Es mucho más que una empresa de logística. Es una red que une industrias y personas desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia, Centroamérica y Norteamérica. Nuestro rol y compromiso es lograr unir estos países y personas, porque hacia allá creemos que está el desarrollo”, sostuvo.

Además, explicó que la compañía se ha reorganizado en cuatro clústers estratégicos: Cono Sur; Ecuador y Colombia; AGS —que integra Norteamérica, Centroamérica y Asia—; y Europa.

Tradición familiar con visión de futuro

Uno de los aspectos que resaltó Arriagada fue la capacidad del grupo para combinar innovación con su tradición empresarial. “Yo creo que son cosas que no se contraponen, al contrario. El hecho de tener el respaldo de una familia como los Urenda, con su experiencia, nos lleva claramente a un desarrollo muy superior, a preguntarnos cómo crecer, cómo avanzar mirando el futuro, cómo adelantarnos con tecnología y con una visión de largo plazo”.

En esa misma línea, subrayó que los distintos negocios del grupo —incluyendo a CMC; Portuaria Cabo Froward y sus operaciones en Coronel y Calbuco, así como las operaciones portuarias en Talcahuano y Valparaíso— funcionan como engranajes de la cadena logística nacional e internacional. “Nuestras costas finalmente se unen a través de los distintos servicios que damos al momento que transportamos contenedores y carga a nivel mundial. Sabemos que navegar no es solo usar el océano, sino también abrir rutas y caminos”, expresó.

Al cierre de su intervención, Arriagada hizo un llamado a seguir construyendo sobre las bases ya instaladas y a confiar en el futuro de la compañía. “Todo esto lo hacemos bajo el alero de GEN, grupo que ya cumple 95 años y que cuenta con la colaboración, experiencia e innovación como pilares para seguir desarrollándonos con excelencia en esta industria tan cambiante. Gracias por acompañarnos en este camino. Sigamos avanzando juntos con propósito y visión, con la certeza de que lo mejor está por venir”, concluyó.

