La industria marítima y logística atraviesa un escenario de transformación marcado por la reconfiguración de cadenas de suministro y la irrupción de nuevas dinámicas geopolíticas. En ese contexto, Grupo Empresas Navieras (GEN) ha dado un paso estratégico al reorganizarse en cuatro clústers: Cono Sur; Ecuador y Colombia; AGS —que integra Norteamérica, Centroamérica y Asia—; y Europa. Bajo esta nueva estructura, el holding busca capitalizar su experiencia de más de nueve décadas y proyectarse como un socio confiable para clientes de diversas industrias.

La noche del 9 de septiembre, en el Club de Polo de Santiago, GEN organizó una jornada de networking que reunió con clientes, proveedores e inversionistas. En la ocasión, MundoMaritimo conversó con Matías Laso, gerente general de AGUNSA, y Maximiliano Urenda, gerente general de AGUNSA Global Solutions (AGS), quienes abordaron el momento actual de sus compañías, sus desafíos y las perspectivas que ven para la industria.

AGUNSA: 65 años de crecimiento regional

Con 65 años recién cumplidos, AGUNSA atraviesa un proceso de renovación. “Estamos empezando a hacer la nueva estrategia de AGUNSA”, señaló Matías Laso, destacando la consolidación de la compañía como actor regional con operaciones. “Desde Chile queremos seguir sacando nuestra operación hacia el resto de los países”, indicó, destacando el crecimiento en América, así como la proyección a través de GEN en Norteamérica, Europa, principalmente en España, y Asia.

La capacidad de actuar en red constituye una de las fortalezas de la compañía. “Podemos ofrecer a un mismo cliente soluciones integrales en distintas partes. Estamos muy fuertes en el tema logístico, trabajando con las mineras, también con el retail, así que tenemos servicios muy integrales”, agregó Laso.

Respecto al contexto actual, marcado por la inestabilidad en las tarifas de transporte marítimo, el ejecutivo subrayó la importancia de mantener el foco en la seguridad y la confianza. “Un día convienen, otro no. Entonces la verdad es que nosotros nos debemos dedicar a hacer nuestro trabajo de la manera como lo hemos hecho siempre, sólidamente, con nuestros trabajadores, preocupados principalmente de operar con seguridad”.

Aun en un escenario de incertidumbre, AGUNSA experimenta un crecimiento significativo en Chile y mantiene la mirada en consolidar su papel como socio estratégico. “Que confíen en nosotros; estamos dedicados a hacer las cosas bien, con seguridad, y somos un partner de confianza”, enfatizó Laso.

AGS: visión global y adaptación permanente

Por su parte, Maximiliano Urenda destacó la trayectoria de GEN y los valores que sustentan la gestión del holding. Recordó las palabras de su abuelo, Beltrán Urenda: “Las empresas valen más por su gente que por su activo”, afirmando que los equipos humanos son el centro de la propuesta de valor. “Con 95 años de historia [GEN] ha pasado por crisis, por guerras mundiales y hoy estamos en un mundo que cambia constantemente. Una compañía logística exitosa se adapta a las necesidades de los clientes y de las comunidades”, sostuvo.

AGS se ha posicionado como un actor con tres líneas de negocio: agenciamiento, puertos y logística, con el objetivo de ofrecer servicios “de la A a la Z”. En logística, la compañía ha apostado por un modelo inland end-to-end, integrando servicios y fortaleciendo alianzas con empresas hermanas como CMC, heredera de CCNI. “Nuestra visión es ofrecer cobertura a grandes clientes —minería, cementeras, forestales— desde el origen hasta su destino final”, explicó Urenda.

Destacó que la compañía ha sabido anticiparse a los cambios en el supply chain, como la relocalización de fábricas desde China hacia el Sudeste Asiático o México. En este contexto, destacó el potencial del nearshoring, pese a al endurecimiento de la política arancelaria estadounidense: “Las inversiones en México son demasiado grandes como para que eso se mueva. La economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte y siempre hay que estar ahí”, sostuvo.

Los cinco pilares estratégicos de AGS —equipos humanos, excelencia operativa, responsabilidad financiera, seguridad y cercanía con los clientes— sustentan su proyección. “Tenemos un lema interno: service is sales. Mientras mejor servicio brindemos, más ventas vamos a lograr”, remarcó.

Perspectivas compartidas

Tanto AGUNSA como AGS coinciden en que, más allá de la incertidumbre, el futuro exige resiliencia y foco en la confianza de los clientes. Para GEN, la reorganización en clústers estratégicos representa una plataforma para enfrentar con solidez un escenario logístico desafiante, pero lleno de oportunidades.

Por MundoMarítimo