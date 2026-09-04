El Baltic Dry Index (BDI), principal indicador de las tarifas de transporte marítimo de graneles sólidos, alcanzó un máximo de casi dos años, impulsado principalmente por el fuerte incremento de los fletes de los buques Capesize. Analistas advierten que las tarifas podrían seguir aumentando debido a una menor disponibilidad de capacidad, en un contexto marcado por condiciones meteorológicas adversas y una mayor demanda en los océanos Pacífico y Atlántico, informa Bloomberg.

El BDI avanzó 5,5% hasta los 3.331 puntos el 2 de septiembre en Londres, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2023. El incremento estuvo liderado por el índice correspondiente a los Capesize, cuyas tarifas se dispararon más de 8%.

Las condiciones meteorológicas adversas han afectado las operaciones en las rutas del Pacífico precisamente cuando la demanda registra un sólido desempeño en ambas cuencas.

El BDI contempla las tarifas de los Capesize, Panamax y Supramax, segmentos fundamentales para el transporte de commodities como mineral de hierro, carbón y granos. En lo que va del año, el indicador acumula un avance de 77%, en parte debido a las disrupciones generadas por la guerra en Medio Oriente.

El repunte también se ha trasladado a las navieras graneleras, cuyas acciones han registrado importantes avances durante el año, incluso superando el desempeño de armadores del sector tanquero, en medio de las alteraciones que afectan al tránsito marítimo en Medio Oriente.

Menor disponibilidad de capacidad

Las operaciones marítimas y portuarias en el Pacífico han sido afectadas por una sucesión de tifones, especialmente en China. Paralelamente, los exportadores australianos están incrementando sus embarques a medida que concluyen trabajos de mantenimiento, mientras las mejoras en las operaciones de transbordo están favoreciendo un aumento de los flujos de mineral de hierro desde Guinea, país que alberga el gigantesco yacimiento de Simandou.

Este escenario ha llevado a los exportadores a competir por asegurar buques para viajes de mayor distancia, agregando presión sobre un mercado Capesize que ya presenta condiciones firmes.

“El mercado ingresa a la última parte del tercer trimestre con un piso de tarifas relativamente alto, justo cuando la actividad de tifones en el Pacífico suele volverse más disruptiva para las operaciones portuarias”, explicó Wilson Wirawan, jefe de investigación de transporte de graneles secos de BRS Shipbrokers..

El analista añadió que eventuales retrasos y pérdidas de eficiencia de los buques podrían reducir aún más la disponibilidad efectiva de capacidad.

“Los retrasos y las ineficiencias de los buques, de producirse, podrían estrechar aún más la disponibilidad efectiva de capacidad, sumando otro factor de apoyo a un mercado Capesize que ya se encuentra firme”, sostuvo Wirawan.

En paralelo, los futuros del mineral de hierro subieron 1,5%, hasta US$98,75 por tonelada, en Singapur, al momento de la referencia.

Por MundoMaritimo