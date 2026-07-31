La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente, marcada por el ingreso de los rebeldes hutíes de Yemen y sus ataques a buques vinculados con Arabia Saudita en el Mar Rojo, está generando nuevas presiones sobre el mercado marítimo tanquero. Si bien el impacto sigue siendo menor al provocado por el cierre del Estrecho de Ormuz, el escenario aumenta la incertidumbre para el transporte de petróleo y productos refinados, al tiempo que fortalece las perspectivas de un repunte en las tarifas de flete.

De acuerdo con BRS Tanker, la amenaza en el Estrecho de Bab el-Mandeb introduce "un nuevo frente potencialmente peligroso" en el conflicto regional, con capacidad de extender sus efectos más allá de Yemen e Irán, lo que se comprobó al conocer los últimos ataques en el puerto de Damieta en el Mediterráneo, en Egipto.

La consultora destaca que, tras las declaraciones de los hutíes, los ataques estarían dirigidos exclusivamente contra buques que hayan cargado en puertos sauditas, lo que permitiría que cargamentos procedentes de Rusia y el norte de África continúen transitando por el Mar Rojo. Sin embargo, el transporte de las exportaciones sauditas se está viendo obligado a modificar sus itinerarios.

Según BRS Tanker, "casi todos los buques que embarcan petróleo en puertos sauditas del Mar Rojo están optando por navegar hacia el norte, rumbo al Mediterráneo", utilizando el Canal de Suez como alternativa antes de continuar hacia Asia.

Cadenas logísticas más extensas

El informe advierte que esta situación añade una nueva presión sobre cadenas de suministro de crudo y productos refinados que ya se encontraban tensionadas tras el cierre parcial del Estrecho de Ormuz.

Arabia Saudita había desviado alrededor de 4 millones de barriles diarios de sus exportaciones de crudo hacia el terminal de Yanbu, en el Mar Rojo, y aproximadamente tres cuartas partes de esos volúmenes tenían como destino Asia. Ahora esos flujos enfrentan nuevas interrupciones.

A ello se suma la afectación de cerca de 1 millón de barriles diarios de exportaciones sauditas de productos refinados. En un contexto de oferta ajustada por las restricciones en Ormuz y las interrupciones en refinerías rusas, BRS Tanker sostiene que "cualquier nueva alteración en los flujos de productos refinados podría causar estragos en el mercado e impulsar aún más los precios".

Aunque las exportaciones pueden redirigirse, las rutas son considerablemente más extensas, lo que prolonga los tiempos de tránsito hacia Asia y podría traducirse en mayores costos logísticos y de combustible.

Riesgo para la infraestructura petrolera

Más allá de las alteraciones al transporte marítimo, BRS Tanker considera que la principal amenaza para el mercado energético sigue siendo un posible daño prolongado a la infraestructura petrolera, lo que “podría interrumpir las operaciones durante años"

Durante los últimos días, varias refinerías sauditas ubicadas en la costa del Mar Rojo han sido atacadas. Entre ellas figura la planta de Jizan, con capacidad para procesar 400.000 barriles diarios, que habría sufrido daños severos. Asimismo, instalaciones en Yanbu también fueron blanco de ataques, aunque aún no existe claridad sobre el alcance de los daños.

Perspectivas para el mercado tanquero

Hasta ahora, las tarifas de flete para tanqueros de crudo y de productos refinados han aumentado, aunque permanecen por debajo de los máximos registrados durante los primeros meses del conflicto.

No obstante, BRS Tanker estima que la prolongación de los desvíos podría favorecer especialmente a los buques VLCC y a los tanqueros LR, debido al fuerte incremento de las toneladas-milla. Como ejemplo, el itinerario entre Yanbu y Japón que normalmente toma 27 días vía Bab el-Mandeb puede extenderse a 57 días o más utilizando rutas alternativas a través del Mediterráneo y el cabo de Buena Esperanza.

En este contexto, la consultora concluye que, "si la interrupción en Bab el-Mandeb se prolonga durante un período extenso, tanto la disponibilidad de buques para crudo como para productos refinados se ajustará significativamente, impulsando nuevamente las tarifas y las ganancias hacia los máximos registrados a comienzos de año".

Por MundoMaritimo