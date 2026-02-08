El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una notable resiliencia, a pesar de enfrentar una combinación de factores adversos, entre ellos la caída sostenida de las tarifas de carga, la inestabilidad geopolítica, la entrega constante de nueva capacidad y las dudas en torno a un eventual retorno masivo de los servicios navieros al Canal de Suez.
Según Alphaliner, “el mercado de fletamento sigue siendo fuerte y estable”, en gran medida debido a una persistente escasez de naves, especialmente en los tamaños superiores a 3.000 TEUs. En estas capacidades, “los fletadores tienen muy pocas opciones de buques”, viéndose obligados a asegurar tonelaje con mucha antelación para cubrir sus necesidades.
Este desbalance entre oferta y demanda ha reducido la actividad de fletamento inmediato, manteniendo las tarifas en niveles elevados. “Las tarifas siguen siendo altas y es poco probable que se debiliten significativamente en el corto plazo, incluso en caso de una desaceleración del mercado”, señala el informe.
En los tamaños inferiores a 3.000 TEUs, donde se concentra actualmente la mayor parte de la actividad, existe mayor disponibilidad de buques. Sin embargo, ésta también se está reduciendo, especialmente en unidades modernas y eficientes en consumo de combustible. Esta situación está forzando a los fletadores a actuar de forma anticipada. Como resultado, “se espera que las tarifas en los tamaños más pequeños también se mantengan firmes en el corto plazo, independientemente de la dirección del mercado”.
Pese a esta fortaleza, Alphaliner advierte que el entorno comienza a deteriorarse: “Un cambio en la trayectoria fuerte actual del mercado parece cada vez más posible”, con tarifas de fletes spot que continúan cayendo desde comienzos de año. En ese contexto, el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) registró recientemente una nueva baja del 10%, con retrocesos en múltiples rutas relevantes.
La combinación de fletes en descenso y precios del petróleo más inestables, debido a la situación con Irán, “presionará cada vez más las finanzas de los armadores, lo que se traducirá en recortes de costos y una menor demanda de capacidad en el futuro”, advierte el análisis.
En cuanto a la oferta, nuevas naves continúan incorporándose semanalmente al mercado. No obstante, hasta ahora han sido absorbidas gracias a “volúmenes de carga persistentemente saludables” y a los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza.
Respecto al retorno al Canal de Suez, Alphaliner destaca que la alianza Gemini Cooperation de Maersk y Hapag-Lloyd anunció el redireccionamiento de un servicio con buques de 15.000 a 16.000 TEUs a través del Mar Rojo y el Canal de Suez, bajo escolta naval. Esta decisión es vista como “un paso adicional hacia un retorno a mayor escala del transporte de contenedores por la ruta histórica de Suez”, algo que “no está ayudando al mercado y no está exento de riesgos”, considerando la elevada inestabilidad en torno a Irán.
En el muy corto plazo, el mercado enfrentará además la habitual desaceleración asociada al Año Nuevo Lunar, con una demanda de tonelaje, especialmente al este de Suez, que no se espera que se recupere antes de marzo.
La demanda por naves VLCS (7.500- 13.500 TEUs) se mantiene activa. Alphaliner señala rumores de que ZIM habría fletado cuatro buques de 9.000 TEUs por cinco años, a US$43.000/día, con entregas en 2027-2028. Este acuerdo demuestra que “los fletadores siguen persiguiendo activamente buques de gran capacidad, especialmente de calidad, y están dispuestos a aceptar condiciones fuertes pese a los vientos en contra”.
En el tamaño Classic Panamax (4.000–5.299 TEUs), la actividad ha sido baja por la escasez de naves disponibles. No obstante, la demanda persiste, con contratos de 36 meses a tarifas entre el rango alto de US$20.000 y bajo-medio de US$30.000/dia, dependiendo de la fecha de entrega.
Por MundoMaritimo
El mercado de fletamento global continúa sólido pese a las perspectivas inciertas
La flota mundial de portacontenedores inactivos se mantiene bajo 1% pese a la inestabilidad de las tarifas
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.