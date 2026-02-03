De acuerdo con Reuters la decisión de la Corte Suprema de Panamá de anular el contrato que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, tiene implicancias que trascienden el ámbito jurídico. El holding global había anunciado en marzo pasado la venta de 43 puertos en 23 países —incluidos Balboa y Cristóbal— a un consorcio liderado por BlackRock y Til, brazo portuario de MSC, en una transacción valorada en US$23.000 millones.

Desde el punto de vista financiero, los dos puertos representan apenas un 5% del EBITA (Utilidad antes de intereses, impuestos y amortización) de Hutchison. Sin embargo, su valor geopolítico es mucho mayor. “Balboa y Cristóbal son considerados activos estratégicos en el Canal de Panamá, la principal ruta marítima hacia EE. UU.”, recuerda Reuters, que detalla que ambos puertos concentran más del 40% de los contenedores movilizados hacia/desde el país norteamericano, con carga valorada en unos US$270.000 millones anuales.

El impacto inmediato de la decisión de la Corte Suprema se reflejó en el mercado: las acciones de CK Hutchison cayeron más de 8% tras el fallo, aunque aún se mantienen en su nivel más alto desde junio de 2021 y acumulan un alza cercana al 60% desde que se anunció la venta, impulsadas por la expectativa de que la operación genere más de US$19.000 millones en efectivo.

En el plano político, el dictamen fue recibido con satisfacción en Washington. John Moolenaar, presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, lo calificó como “una victoria para EE. UU.: Legisladores estadounidenses habían advertido previamente que el control de CK Hutchison sobre los puertos representaba un riesgo para la seguridad del Canal.

Reacción china

Antes del fallo, China había señalado que intentaría bloquear la venta si no incluía participación de capitales chinos. Tras la decisión, su cancillería afirmó que adoptará “todas las medidas necesarias” para defender los intereses de sus compañías, mientras que el gobierno de Hong Kong rechazó cualquier uso de “medios coercitivos” que afecten a sus negocios.

Para Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg Opinion, la resolución “puede resultar el revés con mayores consecuencias” para China en la región. El Canal, por donde circula cerca del 5% del comercio mundial, “es uno de los activos de infraestructura más estratégicos del planeta”, y aunque las terminales eran operadas por un conglomerado privado, “Pekín nunca disipó las preocupaciones sobre su influencia”, especialmente cuando intentó frenar la venta de los activos a BlackRock.

El fallo también expone un giro en la política exterior de Panamá. Tras haber sido el primer país latinoamericano en sumarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Panamá se ha reaproximado a Washington. Spinetto señala que, con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y sus amenazas de “retomar el control” del Canal, las élites panameñas tuvieron “poco margen de maniobra”, pese a que la concesión ya generaba críticas desde su renovación acelerada en 2021.

En lo operativo, PPC advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales nacionales e internacionales, aunque analistas indican que no puede apelar el fallo, solo solicitar aclaraciones que podrían demorar su ejecución. Fuentes citadas por Reuters aseguran que las negociaciones por la venta global del resto de los puertos de CK Hutchison continúan y que, sin Panamá en la mesa, podría ser “más fácil” alcanzar acuerdos. Incluso se evalúa dividir el paquete en venta y repartir activos entre los distintos compradores.

Por MundoMaritimo