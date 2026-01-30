La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el marco legal que sustenta la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por la filial local de CK Hutchison, Panamá Ports Company (PPC). La decisión “anula un contrato para que el holding basado en Hong Kong opere ambos puertos en cada extremo del Canal de Panamá” y concluye que “los términos bajo los cuales CK Hutchison opera los puertos (…) son inconstitucionales”, según informaron fuentes cercanas al tribunal. Con ello, se activa el proceso para la salida del operador y se abre un periodo de transición en instalaciones clave para el comercio global.
El fallo —anunciado en un breve comunicado del órgano judicial— llega en un contexto de alta presión política. Para los magistrados, la presión política fue significativa, ya que las operaciones portuarias pusieron a Panamá en el centro de la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. La controversia se intensificó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que las infraestructuras de capitales chinos alrededor del canal era una amenaza a la seguridad: “China está operando el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China”, dijo en el discurso inaugural de su segundo periodo presidencial.
Transición operativa
CK Hutchison no puede apelar, pero sí solicitar aclaraciones que podrían retrasar la terminación de su licencia. Una vez revocada, el gobierno de Panamá buscará desde ya asegurar la continuidad de las operaciones. El presidente José Raúl Mulino anunció que el Estado negocia con APM Terminals, unidad de A.P. Moller-Maersk, para administrar los puertos de manera interina. “Nuestros puertos son uno de los pilares estratégicos de la economía nacional y un eslabón clave para el comercio internacional”, afirmó Mulino.
Según Bloomberg, PPC continuará operando “hasta que concluyan los procedimientos”, tras lo cual APM Terminals asumiría “hasta que se licite un nuevo contrato ‘a través de un proceso abierto que defienda los intereses de Panamá’”. Mulino instruyó a la Autoridad Marítima a reunirse con la concesionaria y expresó su esperanza de que “todas las partes colaboren abiertamente en este proceso”.
Reacciones del mercado y de las partes
El mercado reaccionó de inmediato: las acciones de CK Hutchison cayeron entre 4,75% y 5,7% en Hong Kong, su mayor descenso desde abril. La compañía sostuvo que el fallo “socava la reputación de Panamá como un lugar confiable para hacer negocios” y que su contrato fue producto de una “licitación internacional transparente”. En su comunicado, PPC aseguró que la decisión “es incompatible con el marco jurídico pertinente” y “carece de fundamento jurídico”, además de ser “diametralmente opuesta a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares”.
PPC destacó que, en 28 años, invirtió “más de 1.800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano”, generando miles de empleos y consolidando a Panamá como hub logístico. Advirtió que el fallo “pone en riesgo (…) el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas” y reiteró que se reserva “todos los derechos (…) incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales”.
Desde Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que “China tomará todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”.
La cuestionada extensión de contrato
La demanda fue presentada por abogados privados y por el contralor de Panamá Anel Flores, quien alegó que la extensión del contrato costó al país “más de 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos” y careció de aprobaciones. Una auditoría gubernamental estimó hasta “1.300 millones de dólares” en ingresos no percibidos desde fines de los noventa.
Los puertos forman parte de un plan de desinversión global de CK Hutchison: la venta de 43 terminales a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Co. (a través de su brazo portuario Terminal Investment Ltd.), operación que China objetó e intentó condicionar con la entrada de Cosco. Analistas prevén un impacto en la valoración: “El fallo de Panamá recortará la valuación y los ingresos del acuerdo”, señaó Denise Wong, de Bloomberg Intelligence.
Implicancias geopolíticas
Para John Feeley, exembajador de EE. UU. en Panamá, “es un revés diplomático para China, pero no un revés económico”, ya que los embarques chinos seguirán usando el canal y el fallo no afecta su operación. Carlos Ruiz-Hernández, ex vicecanciller, indicó que “Estados Unidos tenía la noción de que los chinos estaban más cerca del canal de lo que realmente estaban”.
El caso se inscribe en una tendencia más amplia. “Hay una larga lista de precedentes donde los Estados recuperaron el control de puertos y otras infraestructuras”, señaló Winston Ma, de la Universidad de Nueva York. En palabras de Gary Ng, de Natixis, el episodio “refleja la dirección de política (…) con énfasis en la seguridad”, y anticipa que “la geopolítica será un factor aún más crítico” en el mercado.
Por MundoMaritimo
Corte Suprema de Panamá se aproxima a definir futuro de operaciones portuarias de Hutchison en Cristobal y Balboa
Puerto Valparaíso: Corte Suprema ratifica legalidad del Terminal de Pasajeros
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.