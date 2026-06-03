Los principales exportadores de gas natural licuado (GNL) del Golfo Pérsico están implementando medidas excepcionales para sostener sus envíos a través del Estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por la prolongación del conflicto en la región. La desconexión de los sistemas de identificación automática (AIS), la navegación en pequeñas caravanas de buques y el reemplazo de tripulaciones reacias a cruzar zonas de riesgo son algunas de las medidas que están adoptando compañías como QatarEnergy y Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc)

La guerra, que ya se extiende por cuatro meses, ha mantenido bajo presión una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Frente a este escenario, ambas compañías —que en conjunto representaron cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de GNL el año pasado— han logrado reactivar parcialmente el flujo desde el Golfo Pérsico mediante operaciones más discretas.

Durante mayo, al menos cuatro buques vinculados a Qatar habrían cruzado el estrecho, mientras que una cantidad similar de cargamentos habría sido despachada por Adnoc. Aunque estos volúmenes siguen siendo reducidos respecto de los niveles previos al conflicto, representan un alivio para mercados importadores como India y Bangladesh, que han debido recurrir al mercado spot para reemplazar suministros, enfrentando costos significativamente superiores.

Cambios operacionales y desafíos para la transparencia

Entre las medidas adoptadas destaca la desconexión temporal de los sistemas de identificación automática (AIS) durante determinados tránsitos por Ormuz, una práctica asociada anteriormente a tanqueros rusos que operaban bajo sanciones internacionale y que fueron denominados como “la flota en la sombra” por el uso de estas tácticas. Sin embargo, en este caso, las compañías sostienen que el objetivo es exclusivamente proteger a las naves que navegan en una zona de conflicto.

Asimismo, algunas naves han comenzado a navegar en pares para reforzar la seguridad durante el tránsito, mientras que los operadores han debido reemplazar a capitanes y tripulantes que se han mostrado reacios a cruzar el estrecho debido a los riesgos existentes. En ciertos casos, incluso se han flexibilizado los requisitos de experiencia específica para cubrir las vacantes.

No obstante, estas prácticas podrían tener implicancias de largo plazo para el mercado mundial de GNL. La industria, históricamente caracterizada por la trazabilidad de sus cargamentos y la transparencia de sus operaciones, enfrenta ahora el riesgo de volverse menos visible para compradores y comercializadores. Esto ocurre en un momento en que varios consumidores asiáticos ya cuestionan la confiabilidad futura de los suministros, tras enfrentar dos crisis relevantes de abastecimiento en poco más de cuatro años.

Persisten riesgos para las tripulaciones

Pese al alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán, la Organización Marítima Internacional (OMI) advirtió que aún no existen condiciones de seguridad suficientes para evacuar a los cerca de 20.000 tripulantes que permanecen a bordo de buques inmovilizados en el Golfo Pérsico. Su secretario general, Arsenio Dominguez, señaló que cualquier operación seguirá siendo demasiado riesgosa mientras no exista un acuerdo más definitivo que aborde las causas de fondo del conflicto.

La situación mantiene a miles de tripulantes atrapados desde hace tres meses, en un contexto donde once marinos han fallecido desde el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. Líneas navieras sostienen que las tripulaciones requieren una solución negociada que garantice una salida segura de la zona. En ese sentido, el director ejecutivo de Heidmar Maritime Holdings Corp, Pankaj Khanna, afirmó que incluso un eventual acuerdo de paz deberá ir acompañado de reglas claras que permitan definir con certeza cómo ingresar y salir de una región clave para el comercio energético mundial.

Por MundoMaritimo