La recuperación de las exportaciones petroleras de Venezuela está comenzando a generar efectos visibles en el mercado mundial de transporte marítimo de crudo, especialmente en el segmento de tanqueros Aframax, a medida que Estados Unidos, India y Europa absorben mayores volúmenes de barriles pesados provenientes del país sudamericano.
De acuerdo con un análisis de BRS Tanker, las exportaciones venezolanas de crudo aumentaron desde 580 mil barriles diarios en enero hasta cerca de 1 millón de barriles diarios en abril, equivalente a un alza de 72%. El incremento ocurre tras el cambio político producido en enero y la posterior flexibilización de acuerdos operativos entre PDVSA y compañías internacionales como ENI (Italia) y Repsol (España).
“Las exportaciones venezolanas de petróleo han aumentado desde 580 kb/d en enero hasta alrededor de 1 mb/d en abril (+72%)”, destaca el informe.
Según la consultora, el nuevo escenario ha impulsado particularmente los embarques hacia Estados Unidos e India, países que cuentan con complejos de refinación capaces de procesar crudos extrapesados y altos en azufre como el Merey venezolano. Solo en abril, Estados Unidos importó cerca de 400 mil barriles diarios de crudo venezolano, mientras India superó los 300 mil barriles diarios.
BRS Tanker explica que el crudo venezolano se ha transformado en “un sustituto razonable” para parte del petróleo pesado del Medio Oriente, cuyas exportaciones se han visto afectadas por el conflicto regional y la persistente disrupción en torno al Estrecho de Ormuz.
“El 100% de las exportaciones de crudo de Venezuela son heavy-sour, con Merey como el principal grado exportado”, señala el reporte, añadiendo que estos crudos presentan mayores rendimientos que destilados medios como el diésel o el jet-fuel, productos cuya disponibilidad global se ha estrechado.
India uno de los compradores más activos
El análisis indica que India dependía previamente del Medio Oriente para el 70% de sus importaciones de crudo pesado “agrio”, situación que ha obligado a las refinerías indias a diversificar suministros.
Además, Corea del Sur estaría evaluando reanudar importaciones de crudo venezolano después de más de dos décadas, en respuesta a la reducción de disponibilidad de barriles pesados provenientes del Golfo Pérsico.
En contraste, China —que antes absorbía prácticamente la totalidad de las exportaciones venezolanas mediante acuerdos petroleros y financieros con Caracas— ha reducido sus compras a cero desde la salida de Nicolás Maduro del poder, según BRS Tanker. El documento agrega que el país asiático ha optado por recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo, acumuladas a precios inferiores a los actuales.
Cambian dinámicas del mercado tanquero
Antes de la salida de Maduro, gran parte del crudo venezolano era transportado hacia China mediante VLCC de la denominada “flota en la sombra”. Actualmente, los mayores flujos hacia Estados Unidos y Europa están favoreciendo principalmente a los buques Aframax y, en menor medida, a los Suezmax. “Ahora, la demanda por Aframax mainstream se ha fortalecido, mientras el empleo de VLCC de flota en la sombra prácticamente se evaporó”, puntualiza BRS Tanker.
Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, los cargamentos venezolanos transportados en VLCC disminuyeron 54%, pasando de 13 a 6 trayectos, mientras los movimientos en Suezmax crecieron desde cero a nueve cargamentos. Paralelamente, los embarques en Aframax aumentaron 64%, desde 17 a 28 operaciones.
La consultora estima que, si continúa la recuperación gradual de la infraestructura petrolera venezolana y se mantiene la inversión internacional, las exportaciones seguirán aumentando en los próximos años, generando “empleo consistente para los Aframax regionales” y nuevas oportunidades de toneladas-milla para VLCC y Suezmax en rutas hacia India.
El avance venezolano también está alterando la competencia regional entre exportadores de crudo pesado en América. Mientras Colombia y Canadá han incrementado sus despachos hacia la Costa del Golfo estadounidense, México ha reducido sus embarques destinados a EE. UU. y aumentado exportaciones hacia Corea del Sur, reflejando la búsqueda global de alternativas al suministro de crudo pesado del Medio Oriente.
Por MundoMaritimo
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