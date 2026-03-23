Los flujos de crudo en torno al Estrecho de Ormuz han experimentado ajustes operativos recientes sin derivar en una interrupción total del mercado, de acuerdo con datos que evidencian desvíos logísticos y reconfiguración de rutas en distintas regiones.

Según información de AXSMarine, las exportaciones de crudo iraní han continuado pese a las disrupciones en la zona, mediante redireccionamientos y adaptaciones operativas. En este contexto, se observa un aumento de la volatilidad en los flujos, sin que se registre una interrupción completa de los envíos.

Durante la segunda mitad de 2025, el volumen de crudo iraní en tránsito y almacenamiento flotante registró un incremento significativo, especialmente en regiones de Asia. Posteriormente, este comportamiento fue seguido por una reducción acelerada, reflejada en variaciones negativas en el balance de 30 días, con caídas estimadas entre 30 y 40 millones de barriles en un corto período.

El descenso del almacenamiento flotante no se tradujo en una disminución proporcional del volumen total de crudo en tránsito, lo que indica que parte de estos barriles fue incorporada a flujos activos mediante su descarga o movilización hacia mercados de destino. Este comportamiento sugiere una transición desde almacenamiento hacía distribución efectiva.

El análisis regional muestra que una proporción creciente de crudo iraní fue posicionada previamente en el sudeste asiático y el Lejano Oriente, lo que permitió su rápida movilización una vez que se activaron las condiciones de demanda o aumentaron las tensiones geopolíticas.

En paralelo, en la cuenca atlántica se observa un incremento en las exportaciones de crudo venezolano tras cambios políticos registrados en enero de 2026. Estos volúmenes han sido redirigidos principalmente hacia la costa del Golfo de Estados Unidos, reactivando flujos previamente restringidos.

Dado que estos movimientos se realizan mayoritariamente en rutas de corta distancia, el impacto directo en tonelada-milla es limitado. No obstante, la redistribución de cargas y la disponibilidad de buques han generado efectos en la utilización de segmentos como Aframax y Suezmax.

A nivel regulatorio, se identifican medidas que pueden influir en la disponibilidad global de suministros. Restricciones a las exportaciones de productos refinados, como las implementadas recientemente por China, evidencian la posibilidad de que volúmenes sean retenidos en mercados internos, reduciendo su circulación internacional.

Este tipo de medidas podría extenderse al mercado de crudo, en un escenario donde los productores prioricen el abastecimiento doméstico o establezcan limitaciones a las exportaciones, afectando la disponibilidad global sin implicar necesariamente una caída en la producción.

En el ámbito del transporte marítimo, los ajustes actuales han incrementado las distancias recorridas por los buques debido a la reconfiguración de rutas. Sin embargo, en un escenario de mayores restricciones, los volúmenes transportados podrían disminuir, aun cuando las distancias se mantengan elevadas.

Los datos indican que el mercado se encuentra en un proceso de reorganización de flujos, con suministros que han sido acumulados, redistribuidos o redirigidos según condiciones operativas y regulatorias, configurando un entorno donde las decisiones logísticas y de política adquieren mayor relevancia en la dinámica del comercio de crudo.

Por MundoMaritimo