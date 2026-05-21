Everllence informó que su plataforma de motores de dos tiempos Mk10.7 continúa registrando una sólida demanda en el mercado marítimo, en un contexto donde los armadores buscan equilibrar sus objetivos de descarbonización de largo plazo con la seguridad energética, la disponibilidad de combustibles y la resiliencia operacional en el corto plazo.
La plataforma Mk10.7 representa la más reciente generación de motores de dos tiempos desarrollada por la compañía, basada en principios de diseño clásicos y una arquitectura modular. Esta configuración permite operar tanto con combustibles convencionales (ME-C) como mediante sistemas de combustible dual que incluyan metanol (ME-LGIM) y metano (ME-GI).
Según explicó Bjarne Foldager, director del Negocio de Motores de Dos Tiempos de Everllence, “los armadores enfrentan actualmente un doble desafío: avanzar en la transición energética mientras resguardan la seguridad energética y la resiliencia comercial”. Añadió que el interés observado en la plataforma Mk10.7 “no responde a un cambio hacia un único combustible, sino a una clara preferencia por la flexibilidad”, permitiendo avanzar en descarbonización sin comprometerse prematuramente con una sola ruta tecnológica.
Demanda y nuevas órdenes
La compañía indicó que las órdenes recientes reflejan una fuerte adopción tanto de motores monofuel Mk10.7 como de sus variantes de combustible dual dentro de la misma arquitectura. A abril de 2026, el libro de órdenes de Everllence supera las 160 unidades Mk10.7, lo que, según la compañía, evidencia la confianza del mercado en esta plataforma como base estratégica para proyectos de construcción de buques.
Entre las órdenes más recientes figura el pedido realizado por el astillero Yantai CIMC Raffles, en China, correspondiente a ocho motores 6G70ME-C 10.7 LGIM para la construcción de ocho portacontenedores destinados a Hapag-Lloyd. Los motores serán fabricados en Corea del Sur por Hanwha Engine y el contrato contempla además una opción para seis unidades adicionales.
Por su parte, Christian Ludwig, vicepresidente y Director Global de Ventas y Promoción del Negocio de Motores de Dos Tiempos de Everllence, señaló que la plataforma Mk10.7 fue diseñada precisamente para responder a esta realidad flexible del mercado. “Al ofrecer una arquitectura común y robusta para combustibles convencionales y múltiples alternativas dual fuel, permitimos a los armadores equilibrar eficiencia, confiabilidad y capacidad de adaptación futura”, afirmó.
Arquitectura modular
Everllence destacó que la plataforma Mk10.7 fue concebida con una arquitectura modular capaz de entregar alta eficiencia sobre la base de principios de diseño ampliamente probados. Asimismo, incorpora rutas definidas para conversiones futuras hacia combustibles alternativos, permitiendo a los armadores proteger sus inversiones actuales y mantener flexibilidad frente a la evolución de la transición energética.
La plataforma está orientada a distintos segmentos de la industria marítima, incluyendo portacontenedores, car carriers (PCTC), tanqueros y graneleros, adaptándose a diversos perfiles operacionales y patrones de comercio marítimo.
Por MundoMaritimo
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