Evergreen registró una fuerte caída en sus resultados financieros durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por la disminución de las tarifas de transporte marítimo y la moderación de la demanda en algunos mercados. La línea naviera informó utilidades netas atribuibles a los propietarios por US$262,9 millones, lo que representa una contracción interanual de 70%, informó Alphaliner.
Los ingresos, en tanto, alcanzaron los US$2.740 millones, equivalentes a una caída de 21% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la utilidad operacional retrocedió igualmente 70%, situándose en US$282 millones.
Pese al deterioro interanual, la línea naviera logró mostrar una recuperación respecto del cuarto cuatrimestre de 2025, considerado el período más débil para la compañía en casi dos años. Aunque los ingresos registraron una leve disminución secuencial, la utilidad operacional avanzó 7% frente al trimestre anterior, impulsada por mayores volúmenes transportados.
En este escenario, Evergreen señaló que continuará ajustando su estrategia operacional para enfrentar las actuales condiciones del mercado, mediante la optimización de redes regionales y el fortalecimiento de capacidad en rutas hacia el Mediterráneo, intra-Asia y África Oriental y Occidental.
Asimismo, la línea naviera busca ampliar su cobertura en Medio Oriente, el Mar Rojo y América Latina a través de acuerdos de intercambio de espacios.
Wan Hai también reporta retrocesos
Por su parte, Wan Hai Lines, la menor de las tres principales navieras taiwanesas, informó una disminución tanto en sus utilidades netas como operacionales respecto del trimestre previo, en línea con una moderación de la demanda de transporte de contenedores en el mercado intra-Asia.
No obstante, la línea naviera presentó una caída interanual más acotada que Evergreen, con un retroceso de 37% en su utilidad operacional frente al mismo período del año pasado, manteniendo márgenes comparativamente más sólidos.
Yang Ming registra resultados positivos
Por su parte, Yang Ming retornó a números positivos a nivel operacional durante el primer trimestre de 2026, revirtiendo las pérdidas registradas en los últimos tres meses de 2025. La compañía, considerada la novena mayor línea naviera de contenedores del mundo por capacidad, informó un EBIT —ganancias antes de intereses e impuestos— de US$23,7 millones, dejando atrás el déficit operacional de US$22,8 millones reportado en el trimestre previo. En paralelo, los ingresos alcanzaron los US$1.220 millones, mientras que la utilidad neta llegó a US$45,5 millones.
Pese a la recuperación secuencial, los resultados permanecen considerablemente por debajo de los niveles observados un año antes. En comparación con el primer trimestre de 2025, la utilidad operacional de Yang Ming retrocedió 90%, mientras que la utilidad neta disminuyó 82%.
La línea naviera atribuyó este desempeño a la “leve tendencia descendente de las tarifas de flete” respecto del año anterior, además de las dificultades operacionales derivadas de la situación geopolítica en Medio Oriente, que continúa afectando el despliegue de naves y la planificación de servicios.
Por MundoMaritimo
Hapag-Lloyd aumenta utilidades en un 45% en el primer trimestre de 2025, pero advierte inestabilidad del mercado
Tarifas de fletes spot aceleran su caída tras el fin del peak previo al Año Nuevo Chino
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.