Las tarifas spot de transporte marítimo de contenedores continúan perdiendo fuerza en los principales corredores Este–Oeste, en un contexto marcado por el fin del impulso estacional previo al Año Nuevo Chino, una demanda más débil y una oferta que empieza a normalizarse de forma gradual. Los últimos datos de Drewry, Freightos y del Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) confirman que la tendencia a la baja se extiende ya a la mayoría de las rutas relevantes.
El Drewry World Container Index (WCI) cayó un 10% semanal el 22 de enero, hasta situarse en US$2.212/FEU, encadenando su segunda baja consecutiva. El retroceso estuvo liderado por las rutas Transpacíficos y Asia–Europa, donde las líneas navieras han incrementado las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) para contrarrestar el enfriamiento de la demanda tras el término de la temporada alta previa al Año Nuevo Chino. Según Drewry, las tarifas seguirán cayendo en las próximas semanas.
En la ruta Asia–Estados Unidos, los descensos fueron significativos. Las tarifas spot desde Shanghái a Nueva York bajó 11%, hasta los US$3.191/FEU, mientras que la ruta Shanghái–Los Ángeles retrocedió 12%, hasta US$2.546/FEU. En paralelo, Asia–Europa también mantuvo su trayectoria descendente: Shanghái–Róterdam cayó 9% a US$2.510/FEU y Shanghái–Génova retrocedió 8%, hasta los US$3.520/FEU.
El ajuste de tarifas ocurre en un contexto de decisiones operativas divergentes en torno al Canal de Suez. Mientras CMA CGM decidió desviar tres servicios Asia–Europa nuevamente por el Cabo de Buena Esperanza, Maersk anunció la reanudación de su servicio programado entre India y la Costa Este de Estados Unidos vía Suez a partir del 26 de enero. Para Drewry, esta falta de uniformidad sugiere que la capacidad efectiva regresará al mercado de forma gradual, en un proceso “por goteo”, lo que evitaría una caída abrupta de las tarifas spot.
Los datos del Freightos Baltic Index (al 16 de enero) refuerzan el mismo diagnóstico. Las tarifas semanales Asia–Costa Oeste de EE. UU. bajaron 3% a US$2.668/FEU, mientras que hacia la Costa Este de EE. UU. cayeron 2% a US$3.947/FEU. Las tarifas en la ruta Asia–Norte de Europa descendió 3% a US$2.893/FEU y Asia–Mediterráneo retrocedió 5% a US$4.623/FEU.
Judah Levine, director a investigación de Freightos, señaló que los fletes en las principales rutas Este–Oeste “se suavizaron ligeramente” y que no hay señales de un rebote inmediato, lo que sugiere que las líneas navieras no están avanzando con los incrementos generales de tarifas (GRIs) previstos para mediados de mes. A su juicio, la demanda previa al Año Nuevo Chino “ya habría alcanzado su punto máximo”.
En Asia–Mediterráneo, las tarifas han caído alrededor de US$200/FEU respecto al máximo registrado a comienzos de enero, mientras que Asia–norte de Europa bajó desde cerca de US$3.000/FEU a US$2.893/FEU. Se trata, según Levine, de las primeras reducciones desde que las tarifas comenzaron a subir a mediados de octubre. En la ruta Transpacífico, los valores retrocedieron tras marcar máximos en enero, aunque aún se mantienen por encima de los mínimos de octubre.
El analista de la industria marítima Lars Jensen añadió que el SCFI muestra un “rápido colapso” en algunas rutas. El tramo China–Dubái cayó 24% en una sola semana y acumula un descenso de 39% en tres semanas. También se observan fuertes bajas hacia Australia (-24% en tres semanas), la Costa Oeste de Sudamérica (-26%), la Costa Este de Sudamérica (-11%) y África Oriental (-16%). En el caso de la Costa Oeste sudamericana, Jensen subraya que el nivel actual es inferior a cualquier registro observado durante 2025.
En conjunto, los indicadores confirman que el mercado spot ha entrado en una fase de corrección generalizada. Aunque algunos descensos responden a la estacionalidad tras el peak previo al Año Nuevo Chino, la amplitud de las caídas sugiere un reequilibrio más amplio entre oferta y demanda, con una presión a la baja que podría intensificarse a corto plazo.
Por MundoMaritimo
