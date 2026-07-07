Chile no necesita iniciar la construcción del Puerto Exterior de San Antonio antes de 2045, ya que la capacidad portuaria existente resulta suficiente para atender la demanda proyectada en las próximas décadas. Esa es una de las principales conclusiones del "Estudio del Sistema Logístico Portuario Chileno", elaborado por “Port Consultants Rotterdam (PCR)” para la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT). El informe igualmente recomienda mantener un monitoreo permanente de la evolución de la demanda, la capacidad disponible y el entorno competitivo.

El estudio proyecta la evolución de la red logística portuaria de Chile hasta 2050 y concluye que el crecimiento de la demanda será moderado en todos los segmentos, sin escenarios disruptivos que justifiquen inversiones de gran escala en el corto plazo. Asimismo, advierte que las proyecciones están sujetas a una elevada incertidumbre derivada de factores geopolíticos, macroeconómicos y de la evolución del comercio marítimo internacional.

Según el documento, "la oferta actual de capacidad portuaria es adecuada en la mayoría de los puertos y, a corto plazo, existen muy pocas brechas con la demanda portuaria futura proyectada". Incluso hacia el mediano y largo plazo, las brechas identificadas podrían resolverse mediante proyectos de expansión de mediana envergadura, aprovechando el próximo proceso de renovación de concesiones portuarias.

El análisis también pone énfasis en que los principales desafíos del sistema portuario chileno no radican exclusivamente en la infraestructura. Por el contrario, identifica importantes oportunidades para incrementar la competitividad mediante medidas operacionales y de gestión. En ese sentido, afirma que "la eficiencia logística y la competitividad de los puertos chilenos pueden incrementarse mediante la implementación de medidas de carácter soft, principalmente en el ámbito terrestre, tales como la mejora de accesos, la gestión laboral, la seguridad y las condiciones de concesión".

Entre las ineficiencias detectadas figuran problemas de seguridad que dificultan la circulación nocturna de camiones, la interacción puerto-ciudad, demoras asociadas a organismos públicos de fiscalización y oportunidades para profundizar la digitalización y automatización de los procesos logísticos.

El estudio también plantea la necesidad de fortalecer la gobernanza del sistema portuario. En esa línea, propone mejorar la coordinación institucional y señala que la implementación de estas medidas requiere "fortalecer la coordinación a nivel nacional —por ejemplo, a través de una Agencia Logística de Chile—, así como una mayor agilidad y alineamiento de las Empresas Portuarias con las necesidades del sector privado".

Cambio de contexto

Respecto del Puerto Exterior de San Antonio, PCR sostiene que el contexto que dio origen al proyecto cambió de manera significativa desde su concepción, entre 2010 y 2013. La menor expansión prevista para el comercio marítimo, el desarrollo de nuevos terminales de gran escala en la costa del Pacífico y la existencia de alternativas de expansión más eficientes llevan a recomendar una reevaluación de la estrategia.

De hecho, el informe sostiene que, para atender la demanda proyectada en la Macrozona Centro, la expansión del puerto de Valparaíso constituye una alternativa económicamente más eficiente que la primera etapa del Puerto Exterior de San Antonio. En consecuencia, recomienda avanzar primero con ese proyecto y reevaluar el Puerto Exterior en un plazo de cinco a diez años.

El estudio concluye que "el contexto cambió significativamente e implica reevaluar la estrategia portuaria chilena vinculada al Puerto Exterior". Agrega que el desarrollo futuro del sistema portuario dependerá menos de grandes obras y más de la capacidad del país para cerrar la brecha entre la capacidad nominal y la capacidad efectiva de sus puertos mediante una mejor coordinación institucional, eficiencia logística e inversiones focalizadas.

Por MundoMaritimo