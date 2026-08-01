El Estrecho de Ormuz comienza a mostrar señales de recuperación en el tránsito de cargamentos de crudo, aunque los flujos permanecen muy por debajo de niveles habituales, en un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el aumento de los riesgos para la navegación en Medio Oriente y el mar Negro.

Según datos de seguimiento de buques de Kpler, cuatro naves de transporte de commodities atravesaron el estrecho el 31 de julio, todas completando su salida de la vía marítima. Entre ellas se encontraban dos Very Large Crude Carriers (VLCC), cada uno con capacidad cercana a 2 millones de barriles de petróleo.

Ligero incremento en tránsitos

Uno de los VLCC, “Spain B”, transporta crudo embarcado el 12 de julio en Ras Tanura, Arabia Saudita, y actualmente se encuentra fondeado frente a Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. El segundo, “Noble”, cargó crudo iraquí Basrah el 25 de julio y navega con destino a China.

El movimiento representa un ligero incremento frente al 30 de julio, cuando solo tres buques de materias primas atravesaron el Estrecho de Ormuz. No obstante, el tránsito continúa siendo reducido ante los riesgos asociados al conflicto y las amenazas contra buques tanqueros.

En paralelo, PetroChina habría fletado provisionalmente el VLCC “Jamaica Prosperity” para transportar crudo desde el Golfo Pérsico hacia China, con una carga programada para alrededor del 3 de agosto en el puerto iraquí de Basrah.

La actividad también se mantiene en el Estrecho de Bab el-Mandeb, donde 29 buques que transportan commodities transitaron el 30 de julio. De ellos, 19 ingresaron y 10 salieron. El grupo incluyó dos VLCC, dos Suezmax y seis Aframax. Kpler advierte que algunos buques podrían navegar con sus transpondedores apagados, por lo que no forman parte de las cifras.

Petróleo bajo presión

La tensión geopolítica también se refleja en los mercados energéticos. El Brent acumuló en julio un alza cercana al 24%, registrando su mayor incremento mensual desde marzo. En la última sesión, el contrato más activo avanzó 1,2%, hasta cerca de US$88 por barril, mientras el WTI subió 1%, por debajo de los US$85.

El escenario se ha visto agravado por la incertidumbre sobre la continuidad de las hostilidades entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que está perdiendo confianza en los negociadores iraníes, elevando las expectativas de que el conflicto pueda prolongarse y seguir afectando los envíos de energía desde Medio Oriente.

A ello se suman los ataques registrados contra buques que cargaban petróleo en las inmediaciones del Caspian Pipeline Consortium (CPC), en el Mar Negro, infraestructura clave para las exportaciones de crudo de Kazajistán hacia Europa.

Riesgo para las rutas

La presión sobre las rutas energéticas se extiende más allá de Ormuz. La incorporación de los hutíes al conflicto ha elevado nuevamente los riesgos para el transporte marítimo en el Mar Rojo, mientras un reciente ataque de un dron contra una unidad FSRU y un buque metanero en Damieta, Egipto, plantea la posibilidad de una ampliación de las amenazas hacia el Mediterráneo y el Canal de Suez.

En este escenario, las principales petroleras también anticipan un mercado ajustado. Chevron prevé que los márgenes de refinación permanezcan elevados debido a las dificultades del sistema mundial para compensar las interrupciones de suministro.

Mientras tanto, ExxonMobil y Chevron reportaron fuertes ganancias y optaron por destinarlas principalmente a reducir deuda, reflejando cautela respecto de la duración del actual ciclo alcista. Shell, por su parte, registró su segunda mayor ganancia trimestral histórica, impulsada por el auge del comercio y la refinación de petróleo asociado al conflicto en Medio Oriente.

Por MundoMaritimo