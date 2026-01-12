Estados Unidos anunció el 7 de enero de 2026 su retiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el marco de una decisión más amplia que contempla la salida de 66 organismos internacionales. La medida, efectiva de inmediato en términos de participación y financiamiento, introduce un cambio relevante en la arquitectura institucional que ha sostenido la gobernanza del comercio global durante décadas, reporta Shipping and Freight Resource.

Se trata de una señal estructural más que de un evento con efectos inmediatos. “No es un hecho que interrumpa las cadenas de suministro de la noche a la mañana”, señala el análisis, aunque advierte que “es una señal que los profesionales del comercio, responsables de políticas públicas y líderes empresariales no deberían pasar por alto”, especialmente en un entorno marcado por incertidumbre geopolítica y divergencias regulatorias.

UNCTAD ha cumplido históricamente un rol de apoyo en la intersección entre comercio, inversión y desarrollo, principalmente a través de investigación, marcos analíticos, orientación de políticas y asistencia técnica. Su influencia no se ha basado en normas vinculantes, sino en insumos que han orientado decisiones gubernamentales y estrategias de integración a las cadenas globales de valor, en particular en economías en desarrollo y emergentes.

En ese contexto, se subraya que, aunque muchas compañías no interactúan directamente con UNCTAD, “operan dentro de entornos de política que han sido moldeados por su análisis y recomendaciones”. Estados Unidos había sido un actor relevante dentro de este ecosistema, tanto por su aporte financiero como por su peso técnico y estratégico.

Desde una perspectiva de riesgo comercial, la retirada estadounidense incrementa la probabilidad de señales de política más fragmentadas entre regiones. El documento advierte que las instituciones multilaterales contribuyen a establecer “líneas de base analíticas comunes para las tendencias comerciales, los flujos de inversión y las prioridades de desarrollo”, referencias que tienden a debilitarse cuando disminuye la participación de grandes economías.

Para las empresas con operaciones en múltiples mercados, este escenario puede traducirse en mayor complejidad normativa, menor previsibilidad y mayores desafíos de cumplimiento. A ello se suma la posibilidad de que una menor disponibilidad de recursos limite la capacidad de UNCTAD para entregar asistencia técnica y apoyo en países en desarrollo, afectando iniciativas de facilitación del comercio e inversión.

El análisis también apunta a un reequilibrio gradual de influencias en los debates globales sobre comercio y desarrollo. “A medida que un actor importante se retira, otros países y bloques regionales asumirán un rol más visible en la definición de narrativas y prioridades”, indica Shipping and Freight Resource, aclarando que este proceso no implica necesariamente ventajas o desventajas inmediatas, pero sí exige mayor atención sobre quiénes están moldeando los marcos de referencia.

Finalmente, la publicación enfatiza que la salida de Estados Unidos de UNCTAD no supone el desmantelamiento del sistema comercial internacional ni una ruptura inmediata del multilateralismo. Sin embargo, contribuye a una tendencia de descentralización de la gobernanza del comercio, en la que la alineación entre actores ya no puede darse por sentada y la gestión del riesgo comercial recae cada vez más en los Estados y en las propias compañías.

En ese sentido, el impacto de esta decisión se proyecta en el mediano y largo plazo, con implicancias para el comercio marítimo, el transporte internacional y la evolución de los marcos institucionales que influyen en las cadenas logísticas globales.

Por MundoMaritimo