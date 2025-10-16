La Fundación Compañía Sud Americana de Vapores realizó en el Metropolitan Santiago la cuarta versión del seminario “Día del Comercio Global: Definiendo una Nueva Cartografía”, que reunió a expertos internacionales y representantes del comercio exterior chileno para reflexionar sobre los cambios en el comercio mundial y las oportunidades que surgen frente al nuevo escenario económico global.

Durante la jornada, en la que estuvo presente MundoMaritimo, destacó la presentación del expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hoy presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), quien advirtió que los actuales conflictos geopolíticos y económicos “sin duda tendrán impacto en Chile”, aunque recalcó que la principal fortaleza del país para enfrentarlos “es su amplia red de acuerdos comerciales con diferentes economías del mundo”.

“La OCDE ha dicho que la red de Tratados de Libre Comercio de Chile es una de las más poderosas del mundo. La globalización irá a cambiar, se irá a transformar, pero nunca va a desaparecer”, señaló Frei, subrayando que el país “necesita un nuevo ciclo de crecimiento económico” tras una década de estancamiento.

El exmandatario identificó tres grandes desafíos: “permisología, seguridad y reforma política”, y llamó a revisar la infraestructura portuaria y logística ante el término del ciclo de concesiones. “Tenemos que volver a confiar en Chile, lo hicimos antes, lo podemos volver a hacer. Las herramientas están; por eso tenemos que ponernos de pie y prepararnos para despegar”, enfatizó, en un llamado a recuperar la senda del crecimiento.

Los objetivos de EE. UU y de China

Desde una mirada internacional, la experta estadounidense Elizabeth Economy expuso sobre el ideario del Presidente de China Xi Jinping y su objetivo de convertir al país asiático China en un líder tecnológico y económico, destacando la influencia global del país asiático a través de iniciativas como la Franja y la Ruta. En contraste, el economista Tomas Philipson, ex presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el primer gobierno del Presidente Donald Trump, explicó que la política arancelaria de Estados Unidos busca “balancear su déficit comercial” con otros países y regiones del mundo y que Chile “puede mejorar su situación si se encuentran maneras de favorecer a Estados Unidos”. Anticipó además mayor presión norteamericana en sectores como minerales, tecnología y puertos.

Exportaciones clave

Un panel moderado por Rodrigo Yáñez, secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), abordó el impacto de este contexto en las exportaciones de dos productos claves para la economía chilena: el salmón y la fruta. Arturo Clément, presidente de SalmónChile, advirtió que los aranceles han afectado a la industria, aunque “estos costos aún no se han traspasado al consumidor final”. Criticó además “la madeja de normativas que nos hacen ser poco competitivos”. Por su parte, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, subrayó la necesidad de “diversificar los mercados de exportación” y fortalecer la marca país: “Mientras continúe la incertidumbre, necesitamos tener el mejor producto y la mejor experiencia de consumo”, enfatizó.

Cabe mencionar que en la oportunidad también expuso el ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza, quien presentó los proyectos para los próximos años de la vía interoceánica, como las obras del Lago Río Indio, el Corredor Energético, Terminales Portuarias (Telfers y Corozal) y el Corredor Logístico.

Visiones del sector: competitividad y mirada de largo plazo

Tras el seminario, diversos ejecutivos del sector marítimo y portuario valoraron el espacio de análisis y coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura y la competitividad del comercio exterior de Chile.

El CEO de CSAV, Óscar Hasbún, planteó que, pese a los conflictos y tensiones globales, “no hay una desglobalización”. A su juicio, el comercio mundial sigue expandiéndose y, para Chile, la estrategia de apertura continúa siendo la correcta: “Lo que fue la estrategia adecuada hace 30 años atrás, sigue siéndolo hoy: diversificar nuestros mercados, abrir nuevos destinos, aumentar la variedad de productos y dejar trabajar a nuestras industrias exportadoras”.

En esa línea, enfatizó la necesidad de potenciar las capacidades productivas e invertir en infraestructura que refuerce la competitividad. “Debemos impulsar a nuestras industrias, no ponerles trabas. Invertir en desalinización de agua para desarrollar la agricultura, en capacidad de almacenamiento, en puertos y en infraestructura logística. Ese es el camino: ser más competitivos”, sostuvo.

De cara al futuro, destacó que el término de las concesiones portuarias hacia 2030 abre una oportunidad para “repensar la logística, definir si conviene concentrar la actividad en un gran puerto o diversificarla regionalmente”, esto en atención a cambios como el que vive la producción de frutas que da cada vez se traslada más al sur del país. Igualmente. se mostró a favor de desarrollar un ferrocarril que conecte la región del Biobío con la zona central.

Para Matías Laso, gerente general de AGUNSA, el seminario “ya se está volviendo una tradición” y destacó su “visión optimista respecto de la industria”. “Hay espacio para seguir creciendo; más contenedores, más carga, más trabajo tanto en los puertos como en los extraportuarios”, señaló.

El gerente general de STI, Andrés Albertini, comentó que, pese a las tensiones entre China y EE. UU., “no hemos visto que este conflicto se materialice durante este año”. A su vez, valoró la intervención del expresidente Frei y sostuvo que “Chile tiene hoy un comercio exterior muy fuerte, pero hay que estar atentos a lo que pase fuera del país”.

Finalmente, Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano, resaltó la importancia de planificar con visión de largo plazo: “El país debe tomar decisiones estratégicas en infraestructura, logística y puertos, porque eso es fundamental para el desarrollo del comercio exterior”.

