El Gobierno de EE.UU. ha intervenido los puertos de Los Ángeles y Long Beach con el fin de superar la congestión de buques y contendores que soportan ambos puertos que se han visto colapsados por el incremento de carga de importaciones en contenedores. Para solucionarlo, primeramente impulsó las operaciones portuarias 24/7 y luego apoyó un sistema de recargo a las líneas navieras por aquellos contenedores que rebasaran determinados periodos de tiempo en los puertos sin ser movilizados, medida que comienza a ser aplicada a aprtir de hoy.

Sin embargo, un factor clave en la lucha contra los atascos en la cadena de suministro en EE.UU. es recuperar la disponibilidad de los remolques que se acoplan a los camiones y que son aptos transportar contenedores, se trata de los denominados chasis. Estos equipos se han vuelto más difíciles de encontrar en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, California, debido al gran flujo de importaciones.

Ejecutivos portuarios afirman que no será posible resolver la congestión de buques y de contenedores en los puertos si no se soluciona la escasez de chasis. "Son el mayor problema", apunta Matt Schrap, director ejecutivo de la Harbor Trucking Association, quien describe que su escasez se extiende desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach (LA-LB) hasta los centros de almacenamienro más profundos de California y los patios ferroviarios intermodales del Medio Oeste.

Schrap detalla que los estibadores no pueden descargar los buques rápidamente porque las terminales están llenas de contenedores que los camioneros no pueden recoger porque no pueden encontrar un chasis.

Hay unos 115.000 chasis en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, según Direct Chassis Link Inc (DCLI), uno de los principales proveedores de chasis de EE.UU.: Algo más de la mitad de los chasis son de propiedad privada o están alquilados. Los camioneros pueden alquilar los 57.000 chasis restantes de un fondo común suministrado por DCLI y otros dos proveedores.

Normalmente, hay suficientes remolques para manejar los miles de contenedores que circulan por los puertos. Pero el incesante flujo de importaciones desde mediados de 2020, junto con la escasez de mano de obra en los almacenes y otras instalaciones de manipulación de carga, ha dado lugar a que los chasis permanezcan fuera de los puertos durante largos períodos, lo que reduce la capacidad de los operadores para movilizar el equipo para el transporte de nuevos contenedores.

Según la DCLI, los chasis en los puertos del sur de California fueron retenidos fuera del puerto en septiembre durante más de nueve días, en promedio, el doble de tiempo que antes de la pandemia de coronavirus.

Como actualmente muchos centros de almacenamiento están desbordados, se provocan retrasos en la descarga del contenedor. Ante esto, el camionero suele dejar el contenedor encima del chasis durante más días de lo habitual frente a estos recintos. Weston LaBar, Director de Estrategia de Cargomatic, indicó que actualmente los chasis "se utilizan con demasiada frecuencia como mecanismo de almacenamiento". Por otra parte, una encuesta realizada por la Harbor Trucking Association reveló que, entre 46 empresas de transporte, 6.592 chasis estaban atascados bajo contenedores vacíos.

Por otra parte, la disminución de la oferta de remolques nuevos está agravando la escasez. En mayo, la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. impuso derechos compensatorios y antidumping por un total de más del 200% a los productores de chasis chinos que suministran la mayoría de los chasis a EE.UU..

Frank Katz, director general de Cheetah Chassis, uno de los mayores fabricantes de Chasis de EE.UU:, basado en Pensilvania, dijo que empresas como la suya están tratando de aumentar la producción, aunque reconoce que el problema es el exceso de importaciones que se están

Doug Hoehn, vicepresidente ejecutivo de Milestone Chassis, una empresa de leasing de chasis basada en Illinois, plantea que un pedido de un remolque realizado hoy, podría se atendido recién en el tercer trimestre de 2022.

Colapso del transporte terrestre

La crisis de escasez de chasis se viene a sumar a la escasez de conductores de camiones se estima ahora en 80.000, frente a los 61.000 de hace sólo tres años. De hecho, estimaciones señalan que el sector tendrá que contratar a un millón de nuevos conductores en los próximos nueve años para sustituir solo a los conductores que están en vías de jubilar.

Por MundoMarítimo