La oferta de portacontenedores crecería más rápido que la demanda de buques en 2027, según el Container Shipping Market Overview & Outlook de BIMCO de septiembre. La asociación llega a esa conclusión en dos escenarios: uno en que el Estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado durante 2026 y 2027, y otro en que recupera condiciones normales de tránsito a lo largo del próximo año.

En 2026, el equilibrio del mercado sigue respaldado por los desvíos de servicios alrededor del cabo de Buena Esperanza y por el crecimiento de las rutas que no involucran al Golfo Pérsico. Durante los primeros siete meses del año, los volúmenes mundiales de carga aumentaron 5,1% interanual. Las exportaciones desde Asia oriental y sudoriental explicaron más de la mitad de ese incremento y compensaron con creces la caída de los volúmenes hacia y desde Asia meridional y occidental.

El crecimiento se concentró en las rutas principales (head-haul) de exportación y en las regionales, mientras que las rutas de retorno (back-haul) no aumentaron. BIMCO advierte, además, que la demanda de transporte marítimo de contenedores podría crecer menos de lo previsto: los mayores precios de la energía afectan la confianza de los consumidores en Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que el crecimiento de las ventas de retail en en China se ha desacelerado considerablemente.

La previsión de BIMCO supone que los desvíos por el cabo de Buena Esperanza seguirán siendo la opción preferida durante 2026 y 2027, aunque las líneas navieras ya han comenzado a enviar algunos servicios por el Canal de Suez. Si la normalización avanza gradualmente durante 2027, la asociación estima que “el crecimiento de la demanda de buques en 2027 podría terminar cinco puntos porcentuales por debajo de lo previsto”, señala el informe. Una vez que todos los buques regresen a sus rutas habituales por Suez, la demanda de buques podría ser 10% menor que si continuaran los desvíos por el cabo.

¿Qué ocurre del lado de la oferta?

El libro de órdenes supera los 14 millones de TEUs, equivalentes al 42% de la capacidad de la flota existente. Esta última acaba de alcanzar los 34 millones de TEUs y BIMCO proyecta que llegará a 37,7 millones al cierre de 2027. Los buques de 20 años o mayor antigüedad representan solo el 16% de la capacidad actual.

La reducción de velocidad de la navegación absorbería parte de la expansión. En lo que va de 2026, la velocidad promedio ponderada por capacidad ha disminuido casi 0,25 nudos frente a 2025, y BIMCO espera una nueva baja en 2027. Según sus estimaciones, navegar más lento absorbería alrededor de un punto porcentual del crecimiento de la flota en cada uno de los dos años, insuficiente para impedir que la oferta crezca más que la demanda.

Los fletes y el mercado de fletamento se han fortalecido considerablemente desde el inicio de la guerra en Irán. Más recientemente, las tarifas desde el norte de Asia hacia Europa y el Mediterráneo han mostrado cierta debilidad, mientras que los mercados hacia las Américas se han fortalecido. BIMCO indica que las mayores restricciones de calado y la reducción de tránsitos diarios en el Canal de Panamá podrían impulsar nuevas alzas en rutas que dependen de esa vía, especialmente entre Asia y la costa este de Norteamérica.

En el escenario de cierre efectivo de Ormuz, las restricciones al suministro de petróleo, los precios más altos y un menor crecimiento económico perjudicarían los volúmenes de carga. En el escenario de reapertura, los servicios hacia y desde el Golfo Pérsico volverían a la normalidad en 2027, pero las entregas de nuevos buques aumentarían con fuerza. Por ello, BIMCO espera que “los mercados de fletes, fletamento y de buques de segunda mano se debiliten en 2027” en ambos escenarios, especialmente si se acelera el regreso a las rutas por Suez.

Por MundoMaritimo