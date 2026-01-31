El balance entre oferta y demanda del mercado de transporte marítimo de graneles se mantendría estable en 2026, con una tendencia a debilitarse en 2027. De acuerdo con las proyecciones de BIMCO, la demanda de transporte crecería entre 2% y 3% en 2026 y entre 1% y 2% en 2027, mientras que la oferta de flota aumentaría alrededor de 2,5% en 2026 y 3% en 2027.

Esto se enmarca en que el panorama económico y de demanda para 2026 habría estado mostrando señales de mejoría, lo que llevó a una revisión al alza de 0,5 puntos porcentuales en la estimación de crecimiento de la demanda de graneles. El ajuste se explica por un mayor dinamismo en embarques de granos y cargas menores, así como por el aumento de las distancias de navegación, factor que favorece principalmente al segmento Capesize . No obstante, el débil desempeño esperado en los volúmenes de mineral de hierro y carbón limita un crecimiento más pronunciado.

BIMCO considera que los buques no retornarán al Mar Rojo durante 2026 y 2027, manteniendo desvíos por el Cabo de Buena Esperanza. Aunque se observan mejoras en las condiciones de seguridad tras el alto el fuego en Gaza, el regreso de los graneleros a esa zona ha sido limitado y persiste la incertidumbre asociada a la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente. Un eventual retorno pleno equivaldría a una reducción cercana al 2% en la demanda de toneladas-milla, debido a menores distancias promedio de navegación.

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la flota está impulsado por un alto nivel de entregas, especialmente en los segmentos Panamax y Supramax. Si bien el desguace de buques muestra un aumento, se mantendría por debajo de los promedios históricos. Se estima que el crecimiento efectivo de la oferta sea hasta un punto porcentual inferior al crecimiento de la flota en 2026 y 2027, debido a una reducción esperada en las velocidades de navegación.

El Baltic Dry Index se mantuvo en niveles elevados en 2025, aunque registró una caída interanual de 4,2%, influida por un inicio de año débil. El segmento Capesize mostró un mejor desempeño en el segundo semestre del año, apoyado en un repunte de las tarifas de flete asociado a mayores compras de mineral de hierro por parte de China. Para 2026, las tarifas podrían sostenerse en niveles firmes, con expectativas positivas reflejadas en los forward freight agreements (FFA), que anticipan valores superiores a los actuales y a los observados en el primer semestre de 2025. En 2027, se prevé una moderación de las tarifas a medida que la demanda se desacelere y la oferta continúe expandiéndose.

Los precios de los buques de segunda mano se recuperaron en la segunda mitad de 2025, en línea con la mejora de los fletes. Actualmente, un buque de cinco años se valora, en promedio, en el 93,2% del precio de un nuevo. Para 2026, estos valores podrían mantenerse relativamente estables, aunque se anticipa una presión a la baja en 2027, especialmente en los segmentos de menor tamaño. Los precios de los buques nuevos retrocedieron levemente en 2025, en un contexto de menor contratación en los sectores de graneles y tanqueros, y podrían seguir ajustándose si no se reactiva la demanda. En tanto, los precios de desguace descendieron durante 2025, influenciados por la baja de los valores del acero en el sur de Asia, mientras que la imposición de aranceles a algunas importaciones de acero en India a inicios de 2026 podría limitar nuevas caídas en el mercado doméstico.

