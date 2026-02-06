A pocos años del objetivo climático de la Organización Marítima Internacional (OMI) para 2030, el más reciente análisis de Drewry sobre los datos del IMO Data Collection System (DCS) revela una realidad compleja: la transición energética avanza, pero no lo suficiente para compensar el crecimiento del comercio marítimo y de la flota mundial.
El informe, basado en la información recopilada en 2024 por la Secretaría de la OMI y que será revisada por el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en abril de 2026, señala que el consumo anual de combustible de la flota mundial alcanzó 223 millones de toneladas, de las cuales 16,7 millones correspondieron a combustibles alternativos.
“El progreso en el consumo de combustibles alternativos ha sido lento, pero sostenido, pasando de representar el 5,9% de la demanda energética del transporte marítimo en 2019 al 8,7% en 2024”, indica Drewry.
Biocombustibles lideran la transición
Los biocombustibles se consolidaron como el principal motor de crecimiento, superando por primera vez el millón de toneladas en 2024 y aportando 6,2% de la demanda energética de combustibles alternativos.
No obstante, la propia OMI advierte problemas en la trazabilidad: “La categorización de estos combustibles bajo la categoría ‘otros’ genera incertidumbre, por lo que es necesario mejorar los actuales mecanismos de reporte”, subraya la Secretaría.
El metanol, por su parte, muestra una evolución más gradual, triplicando su participación desde 2019, aunque todavía representa solo 0,34% del consumo energético del sector.
Más demanda, más emisiones
Pese a estos avances, las emisiones absolutas siguen en aumento. En 2024, los buques que reportan al sistema DCS emitieron 5,5% más CO₂ que en 2023.
Según Drewry, “aunque los buques han reducido sus velocidades operativas para disminuir la intensidad de carbono, la creciente demanda de transporte y los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza debido a la crisis del Mar Rojo están elevando las emisiones totales del sector”.
El impacto es especialmente visible en el segmento portacontenedor, que en 2024 registró un aumento de 11,7% en sus dwt, el mayor entre todos los sectores.
Velocidades y tamaño contrarrestan la eficiencia
Normativas como el Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) y el Carbon Intensity Index (CII) han logrado reducir la velocidad promedio global de la flota. Sin embargo, la consultora advierte que en 2024 los portacontenedores y los buques tanque GNL aumentaron su velocidad media, lo que presiona negativamente sus indicadores de eficiencia.
Además, aunque la relación de CO₂ por milla navegada ha disminuido gracias a dispositivos de mejora propulsiva y tecnologías de ahorro energético, “el aumento del tamaño promedio de los buques está llevando a mayores emisiones por unidad”.
CII: más exigencia, menos cumplimiento
En el segundo año de aplicación del CII, se esperaba una mejora en el desempeño de la flota. Sin embargo, ocurrió lo contrario: el porcentaje de buques considerados en regla cayó de 77,8% en 2023 a 77,3% en 2024.
Drewry advierte que “la mayoría de los sectores de carga, con excepción de los gaseros, están teniendo dificultades para mantener el cumplimiento”. En el caso de los portacontenedores, la proporción de buques conformes se redujo 5% en 2024, debido al aumento de velocidad, dwt y horas de operación.
Aún lejos de las metas
El informe reconoce una reducción adicional de 0,5% en la intensidad de carbono basada en oferta, situándola 31,5% por debajo de los niveles de 2008. No obstante, la meta de la OMI es alcanzar un 40% de reducción para 2030, por lo que aún queda un tramo significativo por recorrer.
En su conclusión, Drewry plantea que “si bien es alentador observar avances hacia el objetivo de reducción del 40% en intensidad de carbono, la meta de disminuir 20% las emisiones de GEI parece ahora más lejana, ya que la industria liberó 5,5% más CO₂ que en 2023”. Además, advierte que “el objetivo de adoptar combustibles y tecnologías de cero o casi cero emisiones está lejos de cumplirse”.
Por MundoMaritimo
Aumentan órdenes de buques para transporte de amoníaco y GLP pese a desafíos del mercado
Transporte marítimo se esfuerza por lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a mediados del siglo
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.