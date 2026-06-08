Pese a que las tarifas de fletamento han retrocedido ligeramente en las últimas semanas en el mercado tanquero, en términos generales permanecen por encima de los niveles observados antes del cierre del estrecho. El segmento más afectado sigue siendo el de los very large crude carriers (VLCC), donde BRS Tanker estima que se ha perdido entre un 30% y un 35% de la demanda mundial como consecuencia de la interrupción del tránsito a través del Estrecho de Ormuz.
No obstante, diversos factores han contribuido a sostener el mercado. Entre ellos figuran el aumento del transporte de crudo desde la cuenca del Atlántico hacia Asia y la permanencia de cerca de 50 VLCC esperando en las proximidades del Golfo Pérsico y de la costa occidental de India ante una eventual reapertura de la ruta.
En este contexto, BRS Tanker considera que “el mercado debería mantenerse respaldado en el corto plazo y ciertamente muy por encima de los mínimos observados el año pasado”. La firma estima que la distribución de la flota ha alcanzado una suerte de nueva normalidad, lo que debería seguir apoyando los niveles de flete mientras persista el cierre.
Inventarios bajo presión
El informe advierte que, aunque el mercado parece haberse acostumbrado a la situación, los riesgos para los precios del petróleo continúan aumentando. Durante las primeras etapas de la crisis, numerosas refinerías recurrieron a sus inventarios para compensar las dificultades de abastecimiento, pero esa estrategia podría resultar cada vez más difícil de sostener.
BRS Tanker destaca que las reservas de petróleo no están distribuidas de manera uniforme. Fuera de Medio Oriente, la mayor parte de los inventarios se concentra en los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y en China. Incluso dentro de la AIE existe una marcada concentración, ya que Estados Unidos y Japón representaban conjuntamente el 55% de los 4.000 millones de barriles almacenados en tierra antes del inicio del conflicto.
La consultora también señala indicios de que algunos países no pertenecientes a la OCDE, especialmente en el sudeste asiático, estarían reduciendo su actividad de refinación debido a dificultades para obtener suficiente crudo.
A medida que disminuyan las existencias y más refinadores busquen asegurar suministros disponibles, los precios del petróleo podrían enfrentar una presión alcista adicional. Este escenario también podría traducirse en mayores costos del bunker, afectando parte de los ingresos obtenidos por los armadores.
El impacto de una reapertura
BRS Tanker sostiene que uno de los aspectos más complejos de la crisis es que su final podría no significar una normalización inmediata de las condiciones de mercado. Incluso si se alcanza un acuerdo para reabrir Ormuz, la seguridad marítima podría continuar siendo frágil y las tensiones geopolíticas mantenerse elevadas.
En ese escenario, gobiernos y compañías podrían optar por reconstruir e incluso aumentar sus inventarios estratégicos para protegerse frente a futuras interrupciones. Según la consultora, ello tendría un efecto positivo sobre la demanda de transporte de crudo y particularmente sobre los VLCC dedicados a las exportaciones desde Medio Oriente.
Además, plantea que, dada la velocidad con la que actualmente se están consumiendo las reservas, un futuro proceso de reabastecimiento podría prolongarse entre uno y dos años si el cierre se extiende durante varios meses más.
Recuperación gradual del tránsito
Respecto de una eventual reapertura, BRS Tanker estima que el retorno a las condiciones previas al cierre no será inmediato. El análisis sugiere que podrían transcurrir entre cuatro y cinco meses antes de que el tránsito marítimo recupere sus niveles normales.
Entre las incertidumbres figura la posible presencia de minas en las rutas internacionales habitualmente utilizadas por los buques. Mientras no exista claridad sobre este aspecto, es probable que el tránsito continúe limitado a rutas específicas utilizados recientemente por Irán y Omán.
La ubicación de la flota será otro factor clave. BRS Tanker considera que existe suficiente capacidad VLCC cerca del Golfo Pérsico para atender aproximadamente dos semanas de exportaciones si estas retornaran rápidamente a niveles previos al conflicto. Sin embargo, en el segmento de productos limpios la situación sería más ajustada, lo que podría impulsar al alza las tarifas de los tanqueros LR para atraer embarcaciones desde otras regiones.
Por MundoMaritimo
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