Durante su participación en TOC Américas 2025, en Panamá, el subsecretario de Puertos del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Ecuador, Bryan Andrade, destacó que la cooperación público-privada se ha convertido en el pilar de la política portuaria nacional. Según explicó, este modelo permite atraer inversión, incorporar conocimiento técnico y ejecutar obras que el Estado, por limitaciones presupuestarias, no podría realizar por sí solo.

“El Estado y el sector privado son socios en un eventual contrato de delegación. La finalidad es trabajar en equipo, porque al final son partners”, afirmó Andrade, al referirse al nuevo enfoque que guía las decisiones de infraestructura portuaria en el país.

El funcionario explicó que desde 2018 Ecuador viene transitando desde un esquema tradicional de concesiones hacia un modelo de alianzas público-privadas (APP). “Ya no tenemos los recursos para mantener un formato de gestión directa, ni tampoco queremos depender únicamente del modelo de concesión que se aplicó en los años noventa. Apostamos por un sistema donde ambos sectores participen desde el aporte económico, el conocimiento y la infraestructura”, señaló.

Este giro ha permitido impulsar importantes proyectos. El más próximo es la nueva delegación del terminal granelero multipropósito de Guayaquil, cuya actual concesión vence en 2026. “Será la primera vez que ese puerto entra en un formato de alianza público-privada. El objetivo es ampliar su capacidad, ya que por ahí ingresa el 80% de la carga granelera del Ecuador, fundamental para la alimentación y el sector productivo agrícola”, detalló.

El subsecretario destacó además que Ecuador ha avanzado considerablemente en términos de infraestructura. “Actualmente contamos con aproximadamente 3.000 metros de muelles operativos, pero aún falta mucho por hacer para atender la demanda creciente del comercio exterior”, señaló. En su opinión, más que construir nuevos puertos, el reto está en aprovechar la capacidad disponible dentro de las terminales existentes, mediante procesos de modernización y ampliación tecnológica.

A nivel institucional, Andrade recordó que el país cuenta con cuatro autoridades portuarias locales —Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas— además de una autoridad nacional bajo la Subsecretaría de Puertos. Si bien la estructura se ha mantenido, reconoció que las recientes reformas administrativas buscan optimizar recursos y fortalecer la gestión técnica.

Consultado sobre los desafíos del sistema portuario, Andrade identificó tres pilares prioritarios: tecnológico, legal e institucional. En el primer ámbito, mencionó la necesidad de avanzar hacia la digitalización y unificación de la información portuaria, tomando como referencia la experiencia de Europa. “Tuvimos la oportunidad de visitar los puertos de Amberes, Róterdam y Ámsterdam. Allá toda la información está integrada y es accesible para las autoridades. Ese es el estándar al que queremos llegar en Ecuador”, expresó.

En cuanto al aspecto legal, el país enfrenta un sistema dual entre puertos públicos y privados, que a veces genera tensiones por temas de competencia o tarifas. “Ese sistema dual puede crear desbalances en el mercado. El desafío es igualar estándares de servicio y condiciones operativas, entendiendo que un puerto privado se construye con riesgo propio y uno público parte de infraestructura estatal preexistente”, explicó.

El tercer desafío, de carácter institucional, se relaciona con la coexistencia de competencias civiles y militares en la gestión marítima. “La Armada del Ecuador tiene responsabilidades en seguridad y calificación de riesgo, mientras la Subsecretaría regula la operación portuaria. Buscamos definir una matriz de competencias que evite duplicidades y mejore la coordinación, pero la relación con la autoridad marítima es excelente”, puntualizó.

Finalmente, Andrade insistió en que la cooperación público-privada no es solo un mecanismo financiero, sino una estrategia de desarrollo sostenible. “Las APP son la herramienta que permitirá a Ecuador no solo ampliar su capacidad portuaria, sino integrarse de manera más eficiente al comercio internacional. Lo que buscamos es una sinergia real, donde el Estado sea garante y el sector privado motor del crecimiento”, concluyó.

