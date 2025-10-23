En el marco de la segunda jornada de CSC Live en TOC Américas 2025, realizada este miércoles 22 de octubre, Andrés Padilla, COO de AGUNSA para Ecuador y Colombia y actual presidente de la Cámara Marítima de Ecuador, participó en el panel “Generando valor agregado a través del desarrollo de infraestructura portuaria”, donde compartió la experiencia ecuatoriana en materia de concesiones portuarias y su impacto en la competitividad del comercio exterior.

Padilla destacó que el caso de Ecuador representa un ejemplo más exitoso de desarrollo portuario basado en capital privado. “Las inversiones portuarias en Ecuador son 100% privadas y creo que son el mejor ejemplo de lo que el país debe hacer para atraer inversiones en otros sectores”, afirmó. Según explicó, este modelo ha sido posible gracias a un entorno pro-negocios, flexible y amigable con los inversionistas, que ha permitido al sector crecer y modernizarse de forma sostenida.

“Se trató de entender primero un ambiente favorable para la inversión. Pero estas condiciones también vienen acompañadas de responsabilidades y compromisos de la otra parte, como niveles de servicio, temas tarifarios, cánones, regalías o compromisos de inversión mínima”, detalló. En ese sentido, subrayó que el esquema ecuatoriano se basa en un enfoque de “ganar-ganar”, donde el Estado garantiza estabilidad y el sector privado cumple estándares de calidad y eficiencia.

“El inversionista se siente cómodo cuando el gobierno le dice: ven, invierte, recupera tu inversión, pero también dame un buen servicio. Eso, al final, es lo que el privado quiere hacer con sus clientes”, apuntó Padilla.

No obstante, advirtió que el país enfrenta desafíos importantes para mantener el dinamismo del sector. A su juicio, la estabilidad normativa y el respeto de las reglas del juego son factores determinantes para sostener la confianza de los inversionistas y permitir el cumplimiento de los compromisos establecidos en las concesiones vigentes.

“Hay que pensar en el futuro con las actuales alianzas público-privadas, garantizar que se cumplan las inversiones comprometidas y mantener la seguridad jurídica. No se trata solo de estabilidad para los concesionarios, sino para todo el ecosistema logístico”, enfatizó.

El caso del puerto de Manta

Entre los ejemplos más ilustrativos del éxito del modelo, Padilla destacó el caso del Puerto de Manta (delegado al Terminal Portuario de Manta,TPM), una concesión que –según relató– refleja el espíritu de cooperación entre el sector público y el privado. “Manta nace de una iniciativa privada, donde el Estado comprendió la importancia de sumarse como socio. Tras siete años, el proyecto pasó por una revisión que derivó en un cambio muy positivo: se estableció un canon variable, lo que significa que todo lo que genere el privado también beneficia al Estado”, explicó. Este ajuste, añadió, alineó los incentivos de ambas partes y fortaleció el marco de colaboración para el desarrollo de nuevos proyectos.

“Hoy el Estado participa de los resultados, lo que fomenta un clima de cooperación y respaldo a las futuras inversiones”, comentó Padilla. “Lo más importante es que se han respetado las condiciones principales del contrato, lo cual nos hace sentir cómodos y confiados en seguir adelante”.

Finalmente, al referirse a la experiencia comparada con Colombia, el ejecutivo señaló que el escenario es más complejo, con retos significativos en materia de congestión y expansión de capacidad. “En Colombia hay nuevos proyectos en marcha, especialmente en Buenaventura y Cartagena, pero también muchos desafíos por resolver”, señaló. Aun así, resaltó que existen planes de ampliación que permitirán cubrir la creciente demanda del comercio exterior colombiano.

Padilla finalmente enfatizó que el camino para fortalecer el desarrollo portuario en la región pasa por mantener la estabilidad regulatoria, promover alianzas público-privadas sólidas y fomentar la competencia sana. “La armonía entre el sector público y el privado es fundamental. Es buena para el comercio exterior y, en última instancia, para el desarrollo”, aseguró.

