En un escenario marcado por la volatilidad logística, los cambios geopolíticos, la búsqueda de mayor resiliencia en las cadenas de suministro y la creciente presión por la sostenibilidad, la disponibilidad de contenedores marítimos se ha convertido en un factor clave para la estabilidad del comercio global. Para Econtainers Global, compañía especializada en la venta y arriendo de contenedores nuevos y usados, la capacidad de anticipar la demanda, garantizar inventario y optimizar la distribución de equipos será determinante tanto para estabilizar el mercado mundial como para consolidar al contenedor como un equipo crítico del comercio internacional. Así lo plantea su CEO, Andrés Valencia, quien analiza los principales desafíos y transformaciones que enfrenta la industria.
Estrategias contra la volatilidad
Según Valencia, los desequilibrios que afectan al mercado de contenedores responden a fenómenos estructurales más que coyunturales. En ese contexto, destaca que “el modelo operativo de la compañía se basa en una red global diversificada combinada con una gestión activa del inventario y una lectura constante del comportamiento del mercado”.
Además, resalta que, con operaciones en 27 países de América, Europa y África, la compañía ha desarrollado capacidades para redistribuir equipos hacia regiones donde la demanda es mayor. de este modo, contribuye a reducir la fricción entre oferta y demanda, especialmente en mercados donde la disponibilidad de contenedores suele ser limitada.
La planificación anticipada también constituye uno de los pilares de su estrategia. Valencia explica que la compañía trabaja con inventarios previamente asegurados y acuerdos de suministro que permiten garantizar disponibilidad incluso en escenarios de alta volatilidad. “Operamos con inventarios previamente asegurados y acuerdos de suministro que nos permiten garantizar disponibilidad”, afirma.
A ello se suma la implementación de esquemas de asignación anticipada y operaciones de Gate Buy con líneas navieras, lo que fortalece la capacidad de respuesta frente a períodos de alta demanda y entrega mayor certidumbre a distribuidores medianos y pequeños.
“La asignación anticipada es un mecanismo clave para estabilizar tanto precios como tiempos. Al asegurar el inventario con antelación, reducimos la exposición a peaks especulativos de mercado y logramos ofrecer condiciones más estables a nuestros clientes”, sostiene.
Tecnología, expansión y sostenibilidad
Por otro lado, en el marco de una transformación más amplia del comercio internacional, el contenedor ha adquirido una importancia estratégica que trasciende su función tradicional dentro de la cadena logística, señala Valencia, quien sostiene que “el contenedor se posiciona como un elemento clave que facilita y sostiene el flujo eficiente del comercio internacional”. Ante este escenario, Econtainers Global ha orientado su estrategia hacia tres ejes: expansión global, eficiencia operativa y sostenibilidad. “Hemos fortalecido la red de suministro mediante la diversificación de fuentes y mercados, al tiempo que incorporamos herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la trazabilidad, optimizar la gestión de inventarios y facilitar la toma de decisiones en tiempo real”, indicó Valencia.
Desde la perspectiva ambiental, sostiene que una distribución más eficiente de los equipos también puede contribuir a reducir la huella de carbono del sector. “Nuestro aporte se centra en hacer más eficiente el acceso y la distribución de contenedores a nivel global, reduciendo traslados innecesarios y optimizando la disponibilidad en los mercados donde realmente se requieren”, explica.
En cuanto a la provisión de unidades nuevas y usadas, destaca que las relaciones directas con líneas navieras y aliados estratégicos permiten asegurar inventario en origen y responder incluso en escenarios de escasez, mientras que un modelo centralizado facilita la asignación y rotación eficiente de equipos a escala global.
Además, Valencia recalca que “todos los contenedores comercializados por la empresa cumplen estándares internacionales respaldados por procesos de validación y clasificación que garantizan transparencia respecto de las condiciones de cada unidad”.
La ventaja de anticiparse
De cara a los próximos años, el CEO de Econtainers Global prevé que la analítica predictiva jugará un rol cada vez más relevante en la industria, permitiendo anticipar patrones de demanda, interrupciones logísticas y cambios geopolíticos que puedan afectar el flujo de equipos a nivel mundial.
Asimismo, indica que “el futuro del sector estará marcado por la capacidad de combinar presencia internacional, conocimiento técnico especializado y disponibilidad garantizada. Más que un proveedor, buscamos ser un socio estratégico en la cadena logística de nuestros clientes, aportando valor en cada etapa del proceso”, concluye.
Por MundoMaritimo
Econtainers Global destaca rol estratégico del contenedor en nuevo orden logístico global
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