La combinación de mayores costos de producción, energía, congestión portuaria y una demanda todavía resiliente podría ejercer presión sobre los precios de los equipos durante el cierre de 2026. Para EContainers Global, la gestión anticipada del inventario será determinante para compradores y operadores.
El mercado global de contenedores se aproxima al último trimestre de 2026 en un escenario marcado por una mayor inestabilidad y por señales que podrían traducirse en presión alcista sobre el precio de los equipos.
“Aunque el comportamiento no será uniforme en todos los mercados ni para todos los tipos de contenedor, distintos indicadores apuntan a un entorno en el que adquirir equipos hacia final de año podría resultar más costoso, especialmente en determinadas regiones y para equipos con mayor demanda”, dice EContainers Global.
Uno de los principales factores, señala la compañía, está en el costo de producción. China continúa concentrando una parte fundamental de la fabricación mundial de contenedores y los precios de los insumos industriales han comenzado a reflejar mayores presiones. En la última semana de agosto, por ejemplo, el precio de la lámina de acero laminada en caliente en China aumentó 1,9% frente al periodo anterior.
A esto se suma un entorno energético más complejo. El precio del Brent superó los US$100 por barril en septiembre, mientras que la disponibilidad y el costo del fuel oil también están siendo afectados por las actuales tensiones geopolíticas.
La presión no viene solamente de las fábricas
El comportamiento de los costos logísticos también está influyendo en el mercado. El Drewry World Container Index cerró el 3 de septiembre en US$4.465/FEU. Aunque el indicador se mantuvo prácticamente estable frente a la semana anterior, continúa mostrando un mercado de fletes elevado.
“La situación es especialmente relevante porque los costos de transportar y reposicionar un contenedor terminan afectando el costo efectivo del equipo en los mercados de destino”, señalan desde EContainers Global.
Además, la congestión está adquiriendo nuevamente protagonismo. Drewry señaló recientemente que los tiempos promedio de espera en puertos están aumentando, mientras la confiabilidad de los servicios continúa deteriorándose.
Esto genera un efecto conocido por el sector: cuando un contenedor permanece más tiempo de lo previsto en determinadas zonas, disminuye temporalmente su disponibilidad en otros mercados y aumenta el costo de reposicionarlo.
Demanda resiliente y disponibilidad desigual
Otro elemento que puede contribuir a la presión sobre los precios es que la demanda no se ha debilitado de manera generalizada. La disponibilidad continúa siendo muy desigual entre regiones. Un análisis reciente del mercado estadounidense señala que, mientras la producción china de contenedores dry y reefers mantiene niveles elevados, el inventario disponible y los flujos de reposicionamiento están cambiando entre mercados. Esto significa que puede existir suficiente capacidad de fabricación a nivel global y, al mismo tiempo, escasez o mayores precios para algunos equipos en determinados puntos geográficos.
Esta diferencia será especialmente importante durante el último trimestre, cuando compradores y operadores comiencen a asegurar equipos para las necesidades de cierre de año y planificación de 2027.
El escenario más probable no es un incremento uniforme para todos los contenedores, sino una mayor dispersión de precios dependiendo del tipo de equipo, origen, destino y disponibilidad local, dicen desde EContainers Global.
Los equipos nuevos fabricados en Asia ya reflejan una estructura de costos sensible a los movimientos del mercado del acero y otros insumos. Al mismo tiempo, algunos fabricantes están llegando al cuarto trimestre con una elevada ocupación de sus programas de producción.
El inventario estratégico vuelve a ser una ventaja
Para EContainers Global, el escenario exige mirar el mercado más allá del precio de fábrica. “El último trimestre de 2026 puede estar marcado por una mayor volatilidad en el costo y disponibilidad de los contenedores. En este contexto, la decisión no debe ser únicamente cuándo comprar, sino dónde está disponible el equipo que necesita el cliente y cuál será el costo real de ponerlo en sus manos”, señala Andrés Valencia, CEO de EContainers Global.
De acuerdo con Valencia, la combinación de costos de producción, energía, transporte y reposicionamiento hace que la ubicación del inventario tenga cada vez mayor importancia. “La disponibilidad local y regional puede convertirse en un factor tan importante como el precio de compra. Contar con inventario estratégico permite reducir la exposición a movimientos repentinos del mercado y responder con mayor rapidez a las necesidades de los clientes”, agrega.
La conclusión para el sector es clara: en un mercado cada vez más volátil, la disponibilidad también tiene un precio. Por eso, anticipar necesidades, monitorear los mercados de origen y destino y mantener inventarios estratégicamente ubicados serán factores cada vez más relevantes para controlar costos durante el cierre de 2026 y preparar la operación para 2027.
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