La creciente necesidad de maximizar la eficiencia logística y reducir riesgos operacionales ha impulsado el desarrollo de herramientas especializadas para la planificación de carga. En este contexto, EasyCargo se presenta como una plataforma web orientada a optimizar la distribución de mercancías en unidades de transporte mediante simulaciones tridimensionales y algoritmos avanzados de cubicación.

Según explica Jean Águila, representante comercial para Chile de EasyCargo, la solución fue diseñada para resolver los problemas asociados a la cubicación de cargas de manera “eficiente, rápida y segura”, considerando incluso las restricciones de peso por eje, que establezca el usuario, según la normativa vigente de cada país.

La plataforma permite planificar la carga de contenedores, camiones, semirremolques y pallets mediante una representación visual en 3D. Elizabeth Carbajal, copywriter y representante comercial de EasyCargo en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, destaca que el software “permite simular en 3D la planificación y distribución de mercancías”, ayudando a superar las limitaciones de los procesos manuales, que suelen ser lentos y propensos a errores.

Además de generar planes de estiba optimizados, el sistema ofrece distintas salidas operativas, incluyendo la impresión del plan de carga, la secuencia paso a paso de las operaciones y enlaces compartibles que permiten a clientes y operadores visualizar el resultado sin necesidad de contar con una licencia del software.

Optimización basada en algoritmos y visualización avanzada

EasyCargo procesa las dimensiones y el peso de cada bulto junto con las características de la unidad de transporte seleccionada. “El software funciona mediante un algoritmo de optimización espacial que calcula de forma automática la disposición más eficiente de la mercancía. Gracias a esto, el software permite a las empresas ahorrar aproximadamente un contenedor de cada quince.”, detalla Carbajal.

La herramienta también permite realizar ajustes manuales cuando existen necesidades operativas específicas. Los usuarios pueden modificar la distribución mediante una interfaz interactiva y adaptar el plan generado automáticamente.

Lukáš Brož, responsable de Coordinación de Representantes Comerciales para España y Latinoamérica de EasyCargo, explica que el sistema prioriza los productos según grupos definidos por el usuario, una funcionalidad especialmente útil para operaciones con múltiples puntos de descarga. Asimismo, el algoritmo sin restricciones aplicadas inicia la carga de cada grupo con los paquetes de mayor tamaño y continúa con los de menor volumen, maximizando el aprovechamiento del espacio disponible.

Amplio conjunto de variables y restricciones

Para elaborar un plan de carga, EasyCargo considera simultáneamente múltiples variables relacionadas tanto con la mercancía como con el vehículo. Entre ellas destacan las dimensiones y peso de los productos, las medidas internas de contenedores o camiones, las capacidades de carga útil, las restricciones de apilamiento, rotación e inclinación, así como la distribución de peso sobre los ejes.

La plataforma también permite gestionar datos mediante carga manual, archivos Excel o integración vía API, facilitando su incorporación en distintos entornos operativos. “El sistema procesa de forma simultánea las variables del espacio de carga y de los artículos a cargar, cruzándolas bajo restricciones físicas y operativas”, explica Carbajal.

Asimismo, la solución contempla configuraciones avanzadas para semirremolques, distancias entre ejes, centro de gravedad, compatibilidad con cabezas tractoras y segmentación de mercancías por prioridad o compatibilidad.

Seguridad operacional como eje central

Uno de los principales aportes de EasyCargo es su contribución a la seguridad de las operaciones logísticas. Gracias a la visualización previa de la carga en un entorno virtual, las empresas pueden identificar y corregir posibles problemas antes de ejecutar la operación física.

Entre las funcionalidades orientadas a la seguridad destacan el monitoreo del peso por eje, la gestión del centro de gravedad y la personalización de restricciones de estiba para distintos tipos de mercancías. “EasyCargo mitiga los riesgos de una mala estiba actuando como una herramienta de validación 3D antes de la carga real”, afirma Carbajal.

La plataforma también genera una guía visual detallada para los operarios, reduciendo la improvisación durante las maniobras de carga y descarga. Además, los resultados pueden visualizarse gratis en la app en las tablets mediante enlaces públicos, incluyendo la secuencia completa de carga paso a paso.

Brož destaca que la planificación anticipada permite “no solo visualizar la carga en 3D antes de iniciar su ejecución física sino también monitorear el peso en los ejes para prevenir accidentes en ruta”, lo que facilita los ajustes necesarios del peso para mantener el equilibrio del vehículo o contenedor.

De esta manera, EasyCargo combina automatización, visualización avanzada y control operativo para ayudar a las empresas a maximizar la utilización de sus recursos, reducir costos y fortalecer la seguridad en toda la cadena logística.

Por MundoMaritimo