La sociedad de clasificación DNV presentó la versión 2.0 de su aplicación de autoservicio Steel Load Planner (SLP) durante la feria Posidonia, el cual incorpora capacidades de inteligencia artificial (IA) que permiten generar planes de carga optimizados y evaluaciones estructurales en menos de cinco minutos. La nueva versión amplía además su alcance más allá de los buques graneleros, incorporando por primera vez la planificación automatizada de bobinas de acero para naves de carga general y multipropósito.
Las bobinas de acero constituyen una de las cargas menores a granel más habituales en el transporte marítimo, aunque también figuran entre las más complejas de planificar debido a las variaciones en tamaño, peso y comportamiento durante la estiba. En este contexto, marcado por una limitada disponibilidad de capacidad, restricciones en la construcción de nuevos buques y mayores costos regulatorios asociados a las emisiones, la optimización de la capacidad de carga se ha convertido en un factor clave para la competitividad de armadores y operadores.
La nueva versión de Steel Load Planner se basa en la herramienta lanzada en 2023, reconocida con el premio IT Solution en los International Bulk Journal Awards. Según DNV, SLP V2.0 automatiza tareas de planificación que anteriormente requerían un alto nivel de intervención manual y experiencia especializada. El usuario solo debe ingresar los datos del buque y las dimensiones de las bobinas para que el sistema identifique las zonas estructuralmente más resistentes y vulnerables, optimice la distribución de apoyos y la ubicación de la carga, y genere automáticamente un plan de estiba.
Mayor capacidad sin comprometer la seguridad
Morten Løvstad, vicepresidente y director global de Negocios para Graneleros de DNV Maritime, destacó que la principal demanda recibida por parte de los usuarios era aumentar la capacidad de carga sin afectar los estándares de seguridad.
“SLP V2.0 permite a los armadores transportar más carga manteniéndose dentro de los límites de cumplimiento estructural. Además, la expansión a nuevos tipos de buques y la mayor capacidad de respuesta representan avances relevantes para la industria”, señaló.
La herramienta ya fue probada por la naviera Belships AS, operadora de una flota de 39 buques Ultramax equipados con grúas. Desde la compañía destacaron la rapidez con que pueden elaborarse los planes de carga y la posibilidad de tomar decisiones operativas respaldadas por evaluaciones estructurales integradas y documentación inmediata.
Entre las nuevas funcionalidades, SLP V2.0 incorpora un panel de control de una sola página que entrega una visión completa del plan de carga, incluyendo la distribución de las bobinas por bodega, cantidades transportadas, peso total y centros de gravedad para su integración con los computadores de carga a bordo.
Asimismo, la plataforma admite configuraciones mixtas de estiba y disposiciones no convencionales, permitiendo un mejor aprovechamiento de los espacios de carga. También incorpora opciones para incrementar la capacidad transportada en determinadas condiciones operacionales, como la consideración de menores aceleraciones dinámicas en itinerarios cortos por mares más tranquilos y el reconocimiento documentado de revestimientos y niveles de corrosión, lo que puede permitir utilizar hasta un 50% de la tolerancia de corrosión disponible.
Por MundoMaritimo
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