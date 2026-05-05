Envision Enterprise Solutions Ltd., empresa especializada en soluciones para la gestión de operaciones portuarias, inició la implementación de su sistema iPortman GCTOS® en uno de los terminales más importantes de Sudamérica, con el objetivo de optimizar su gestión de carga general.
El sistema está enfocado en mejorar la operación de diversos segmentos de carga, destacando: liquida, fraccionada, de graneles, de proyectos y rodante (Ro-Ro), que representan una parte significativa de la actividad del terminal. Este tipo de cargas se caracteriza por su alta variabilidad y por requerir una planificación más compleja que la de operaciones contenerizadas.
La solución iPortman GCTOS® ha sido diseñada específicamente para entornos multipropósito, permitiendo fortalecer la planificación operativa, mejorar la trazabilidad de la carga y optimizar la asignación de recursos en tiempo real. A diferencia de otras plataformas disponibles en el mercado, se trata de un sistema concebido desde su origen para responder a las particularidades de la carga general.
Walter Gil, Director Comercial para Latinoamérica de Envision (en la imagen), destacó que “es un proyecto que refleja una necesidad real de los terminales de carga general o multipropósito: gestionar la complejidad de este tipo de cargas con sistemas diseñados específicamente para ese entorno. No es una operación estándar, y requiere soluciones especializadas”.
El terminal donde se viene implementando este proyecto, moviliza anualmente millones de toneladas de carga no contenerizada, conformando un nodo clave para sectores como energía, minería, construcción e industria. Esta diversidad operativa exige sistemas capaces de adaptarse a distintas cargas.
“Cada tipo de carga tiene su propia lógica operativa. No se puede gestionar de la misma manera un vehículo, un proyecto industrial o carga fraccionada. Esa diversidad requiere sistemas flexibles y bien estructurados”, explica el ejecutivo, subrayando que uno de los principales atributos de la solución es “la flexibilidad sumada a la experiencia de casi 20 años implementando este tipo de soluciones en más de 30 países”.
Según el ejecutivo, la implementación de iPortman GCTOS® puede generar impactos concretos en la productividad del terminal. “Los terminales pueden obtener mayor control sobre la operación, mejor planificación y una utilización más eficiente de los recursos. En operaciones complejas, esto tiene un impacto directo en la productividad”, indicó.
El sistema entrará en operación hacia finales de 2026, en línea con el proceso de modernización y mejora continua de este importante cliente.
Crecientes exigencias de eficiencia
La iniciativa también refleja una tendencia más amplia en América Latina, donde los terminales multipropósito enfrentan crecientes exigencias de eficiencia en un contexto de mayor volumen de comercio y operaciones cada vez más complejas.
“Los terminales multipropósito en Latinoamérica están en una etapa de transición importante. En muchos casos, esa complejidad todavía se gestiona con herramientas parciales o procesos manuales, lo que limita la visibilidad y la capacidad de optimizar recursos”, afirma Walter Gil. En ese sentido, agrega que “los operadores están empezando a buscar soluciones más integradas y específicas para carga general, no adaptaciones de otros modelos”.
El ejecutivo proyecta una mayor adopción de tecnologías que permitan anticipar cuellos de botella y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. “Los terminales que avancen en esa línea van a poder incrementar su capacidad operativa sin necesidad de grandes expansiones físicas, que hoy son cada vez más costosas y complejas”, sostiene.
Posicionamiento en Latinoamérica
Para Envision, este proyecto consolida su posicionamiento en Latinoamérica como proveedor especializado en soluciones para terminales multipropósito, combinando desarrollo tecnológico con experiencia operativa acumulada en terreno. Envision ya viene trabajando en otros terminales de Latinoamérica para proyectos de mejora de eficiencia de administración de activos e infraestructura.
“No solo ofrecemos software. Tenemos años de experiencia trabajando con operaciones reales de carga general. Eso nos permite entender cómo se mueve el terminal en la práctica”, destaca el ejecutivo, agregando que la propuesta de la compañía apunta a “resolver problemas reales de operación” mediante herramientas que entreguen control, visibilidad y capacidad de adaptación.
En esa línea, concluyó que el valor de este tipo de soluciones radica en su capacidad de ajustarse a la dinámica diaria de los terminales: “En terminales de carga general, donde cada día es distinto, lo que realmente importa es tener control, visibilidad y capacidad de adaptación”.
Para más información sobre esta experiencia, escribir a [email protected].
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