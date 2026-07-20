La presión por reducir costos logísticos y mejorar la utilización de la capacidad de transporte ha llevado a un número creciente de empresas a reemplazar la planificación manual de carga por herramientas digitales capaces de optimizar la distribución de la carga en contenedores y camiones.
Ese es el escenario en el que EasyCargo, software desarrollado por Bee Interactive s.r.o., ha logrado expandir su presencia en distintos mercados. Con más de 2.500 clientes activos en el mundo, la plataforma es utilizada por fabricantes, distribuidores, importadores, exportadores, operadores logísticos, empresas de transporte e instituciones de educación superior, especialmente en industrias como automoción, maquinaria industrial, materiales de construcción, alimentos y bebidas, electrodomésticos y fabricación de muebles.
Los beneficios, según los ejecutivos de la compañía, van mucho más allá de agilizar la planificación de carga. Jean Águila, representante comercial para Chile, explica que la plataforma "minimiza ostensiblemente los errores que genera el manejo manual de procesos de registro de datos y cubicación", además de crear una base histórica que facilita la planificación futura, mejora la coordinación entre las áreas operativas y entrega información relevante tanto a clientes como a la administración de la empresa.
Agregan que las empresas que implementan EasyCargo consiguen transportar, en promedio, entre un 10% y un 15% más de mercancía por contenedor o camión, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de contratar unidades adicionales. Asimismo, gracias a una mejor consolidación, logran eliminar aproximadamente uno de cada cinco viajes, reduciendo costos asociados a combustible y fletes.
"Al lograr un plan de distribución óptimo, las empresas aprovechan al máximo la capacidad de cada unidad de carga. Esto reduce la cantidad de viajes necesarios y optimiza el gasto en combustible y fletes", destaca Elizabeth Carbajal, representante comercial de EasyCargo para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
A ello se suma una importante reducción en los tiempos destinados a preparar los planes de estiba. La compañía indica que el uso del software puede disminuir hasta en un 80% el tiempo empleado por los coordinadores logísticos, mientras que en numerosos casos procesos que anteriormente requerían entre media hora y una hora, hoy pueden completarse en pocos minutos o incluso segundos.
Empresas que optimizaron su logística
Vitro México alcanzó un 98% de utilización de la capacidad de carga de sus unidades al optimizar la distribución tridimensional de mercancías, mientras que INSCA Group redujo procesos de planificación que antes tomaban varios días a solo unas horas. Por su parte, Red Hook Crating disminuyó tareas de diseño de carga de una hora a apenas unos minutos, y Schneider Electric utilizó la plataforma para reducir espacio desaprovechado en sus contenedores y mejorar el fill rate- aprovechamiento de capacidad de carga- de sus exportaciones.
En Chile también existen casos destacados. Electrolux reportó un ahorro anual del 13% en transporte y una reducción del 30% en los tiempos de planificación, mientras que Eurofred Chile logró disminuir sus costos logísticos asociados al comercio exterior hasta niveles inferiores al 5% gracias a una mejor planificación de la carga.
La planificación virtual permite distribuir adecuadamente el peso por eje, aumentando la seguridad operacional y reduciendo con ello el riesgo de daños a la mercancía por una estiba incorrecta y evitando multas por sobrepeso durante el transporte terrestre.
Para Lukáš Brož, responsable de Coordinación de Representantes Comerciales para España y Latinoamérica de EasyCargo, estos beneficios terminan fortaleciendo la competitividad de las organizaciones. "No solo evitan viajes adicionales con vehículos parcialmente vacíos, sino que también estandarizan los procesos de carga a través de los diferentes departamentos y mejoran significativamente la relación con los clientes", afirma.
Los tres representantes coinciden en que la recepción de la plataforma ha sido altamente positiva. Además de valorar su facilidad de uso y su funcionamiento completamente web sin la necesidad de instalación y con actualizaciones incluidas, señalan que los usuarios destacan la precisión de los planes de carga, la visualización tridimensional de la estiba, la reducción de errores manuales y la disponibilidad permanente de actualizaciones sin costo adicional. En conjunto, estos atributos han convertido a EasyCargo en una herramienta que permite a las empresas incrementar la eficiencia logística, optimizar el uso de su capacidad de transporte y mejorar la rentabilidad de sus operaciones.
Por MundoMaritimo
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