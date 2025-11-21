En un contexto marcado por regulaciones en constante evolución, crecientes exigencias comerciales y una presión global por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la industria marítima enfrenta uno de los procesos de transformación más profundos de su historia. Para apoyar a los armadores en este escenario, DNV y el equipo ESG del World Maritime Merchants Forum (WMMF) publicaron una nueva guía destinada a facilitar la transición hacia operaciones más sostenibles.
Una hoja de ruta estructurada hacia el net-zero
El documento, titulado “Net-Zero Guide: Practical Approaches for Global Shipping Companies”, ofrece una ruta clara para avanzar en la descarbonización del sector. Basado en datos, experiencias operativas reales y mejores prácticas globales, el informe entrega acciones concretas para que los armadores alineen sus decisiones operacionales y de inversión con la normativa internacional y regional.
La guía ayuda a navegar la incertidumbre regulatoria, adoptar prácticas eficientes y prepararse para futuros cambios que seguirán moldeando el panorama marítimo.
Knut Ørbeck-Nilssen, CEO de DNV Maritime, destacó que el avance hacia la descarbonización continúa pese a los retrasos regulatorios: “El camino hacia la descarbonización sigue adelante a pesar del aplazamiento en la OMI. La eficiencia energética y la preparación para combustibles alternativos siguen implementándose en las naves, lo que permitirá mantener la competitividad y contribuir a los objetivos a largo plazo del sector”, afirmó. Añadió que la elaboración conjunta de esta guía con WMMF evidencia la relevancia de trabajar colaborativamente.
Por su parte, Wang Yong Xin, presidente de China Merchants Energy Shipping (CMES), subrayó que el documento “ofrece a la industria una amplia gama de casos prácticos en un entorno de transición complejo, ayudando a equilibrar las operaciones de corto plazo con los objetivos de reducción de emisiones a largo plazo”.
Apoyo a empresas grandes y pequeñas
La guía también aborda uno de los principales desafíos actuales: los crecientes costos y la complejidad del cumplimiento normativo, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Para ello, propone procedimientos y estrategias que ayudan a gestionar gastos y avanzar hacia flotas con emisiones netas cero mediante:
Estos enfoques permiten alinear inversiones con mejoras operacionales y expectativas del mercado, fortaleciendo la resiliencia comercial.
Descarbonización como estrategia central del negocio
El documento también insta a los armadores a integrar la descarbonización en el corazón de su estrategia empresarial, vinculando el cumplimiento regulatorio con decisiones de financiamiento y planificación de flota. Propone adoptar un enfoque de ciclo de vida para equilibrar renovación, modernización y optimización operativa.
Asimismo, destaca la importancia del desarrollo de competencias, la gestión del cambio y la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor. La adopción de herramientas digitales y una gobernanza robusta de los datos permitirán mejorar la transparencia, asegurar el cumplimiento normativo y capturar eficiencias de largo plazo.
Por MundoMaritimo
Trans-Port 2023: "Net Zero - Digital: Construyendo nuevos estándares para un ecosistema de transporte y comercio exterior"
Inversión, capacitación y coordinación entre los países de la región son claves para el futuro net zero
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.