De acuerdo con el documento “Net Zero Guide: Practical Approaches for Global Shipping Companies” elaborado por DNV y el equipo ESG del World Maritime Merchants Forum (WMMF), al que accedió MundoMaritimo, el transporte marítimo avanza hacia una transformación profunda impulsada por normativas más estrictas, nuevas exigencias comerciales y el creciente compromiso global con la reducción de emisiones. La Organización Marítima Internacional (IMO) y la Unión Europea han establecido metas ambiciosas —incluida la neutralidad de carbono al 2050— que ya se traducen en medidas concretas. Entre ellas destacan la incorporación del sector al EU ETS desde 2024 y la entrada en vigor de la normativa FuelEU Maritime en 2025, iniciativas que están acelerando la adopción de combustibles de baja huella de carbono y obligando a las líneas navieras a rediseñar sus estrategias operativas.

Sin embargo, la regulación no avanza al mismo ritmo a nivel global. El Net-Zero Framework (NZF) de la IMO, aprobado en abril de 2025, vio retrasada su adopción después de la sesión extraordinaria del MEPC en octubre, aplazando su potencial entrada en vigor hasta marzo de 2028. Este retraso introduce más incertidumbre para las navieras que deben operar simultáneamente bajo marcos regionales avanzados y un escenario internacional todavía en desarrollo.

A este panorama regulatorio se suman crecientes presiones de instituciones financieras, dueños de carga y compromisos ESG corporativos. El desempeño ambiental es ahora un factor determinante para acceder a capital, asegurar contratos y sostener la competitividad. Para las pequeñas y medianas empresas, la complejidad normativa y los costos asociados representan uno de los mayores desafíos de esta transición.

Estrategias de transición

En este contexto, el informe Net-Zero Guide ofrece una estructura práctica para que armadores y operadores tracen un camino claro hacia el cumplimiento y la transformación hacia las cero emisiones. El enfoque se organiza en tres etapas —evaluación, planificación e implementación— diseñadas para avanzar desde un cumplimiento reactivo hacia una estrategia de adaptación continua.

La evaluación inicial constituye el punto de partida. Esta fase busca medir el perfil de emisiones de la flota y analizar cómo cada buque se alinea con los marcos regulatorios actuales y futuros. También permite identificar brechas técnicas, oportunidades de eficiencia y áreas donde será necesario invertir en mejoras operativas, modernización o nuevas tecnologías. Este diagnóstico es clave para evitar decisiones prematuras o inversiones que puedan quedar obsoletas.

La planificación estratégica transforma esta información en una hoja de ruta integral. En ella se combinan medidas operativas de impacto inmediato —optimización de velocidad, rutas meteorológicas, trim y lastre— con mejoras técnicas que requieren mayor inversión, como dispositivos de ahorro energético, nuevos recubrimientos de casco, modernización de motores y preparación para combustibles alternativos.

La implementación exige gobernanza clara, monitoreo continuo y la integración de herramientas digitales capaces de medir consumo, emisiones y desempeño en tiempo real. Este seguimiento continuo permite ajustes dinámicos ante cambios normativos y tecnológicos, asegurando que las estrategias mantengan su validez a lo largo del tiempo.

Renovación y cambio organizacional

De acuerdo con DNV, la transición hacia el net zero requiere más que nuevas tecnologías: implica una transformación organizacional que fortalezca capacidades internas, fomente la colaboración entre departamentos y prepare a las tripulaciones para trabajar con nuevas fuentes de energía y sistemas digitalizados. La gestión del cambio se convierte en un elemento central para mantener la seguridad, la eficiencia operativa y la resiliencia durante el proceso.

En ese sentido, el Net-Zero Guide presenta tres dominios prioritarios:

Renovación y modernización: Integrar nuevos buques preparados para combustibles de cero y casi cero emisiones con programas de modernización que prolonguen la vida útil de activos existentes y faciliten la adopción de nuevas tecnologías.

Optimización operacional: Apoyarse en datos para mejorar planificación de navegaciones, eficiencia energética y trazabilidad, además de facilitar transiciones progresivas hacia biocombustibles y posteriormente a combustibles ZNZ ( Cero o cercano a cero emisiones ).

Gestión del cambio: incorporar marcos de memorandos de cooperación (MoC), capacitar a tripulaciones y personal en tierra y consolidar la digitalización como pilar de seguridad y cumplimiento.

Prepararse para liderar

Según DNV, la descarbonización del sector marítimo no solo es una obligación normativa, sino una oportunidad estratégica para redefinir la competitividad. “Las compañías que integren el net zero en su estrategia central, alineen sus inversiones con modelos operativos de baja emisión y adopten capacidades digitales estarán mejor posicionadas para anticiparse a los cambios regulatorios y liderar la transformación”, concluye.

