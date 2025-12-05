La decisión de la Organización Marítima Internacional (IMO) de postergar por un año la definición de su Net-Zero Framework (NZF) encendió alertas en la industria marítima. La mayoría votó por el retraso, una señal que “está siendo observada por muchos como algo que puede socavar el marco por completo”. Sin embargo, el diagnóstico no es de colapso: “no significa el fin del camino de descarbonización del sector marítimo”, de acuerdo son el análisis de Drewry.

Pese al paso atrás en el calendario, la estrategia GHG 2023 del organismo sigue vigente y las decisiones futuras continuarán alineadas con sus metas de reducción. Medidas ya adoptadas, como el CII, mantienen continuidad con revisiones “y se fortalecen según sea necesario”, incluyendo los factores confirmados hasta 2030, que implican una reducción del 21,5%.

Europa acelera en su propia vía

Mientras la IMO discute, la Unión Europea marchó por delante con normas concretas. La inclusión de buques en el EU ETS y la creación del esquema FuelEU Maritime —que incorpora las emisiones del ciclo de vida de los combustibles— muestran un camino propio basado en una “implementación estricta”. Para Drewry, la UE no solo regula, sino que “está demostrando su compromiso” y generando ingresos que hoy inspiran a otros.

El retraso también abre espacio a normativas regionales. El informe destaca que la incorporación del transporte marítimo al UK ETS “se acerca rápidamente” y que otros países están desarrollando esquemas similares. Sin embargo, la multiplicación de sistemas puede traducirse en “más confusión y desafíos de cumplimiento para los armadores”.

Inversión en pausa, mas no detenida

La falta de un marco internacional único afecta decisiones estratégicas. La industria reconoce que el NZF es clave para cerrar la brecha de precio entre combustibles convencionales y de bajas emisiones. Pero, por ahora, el freno “ralentiza el viaje hacia cero emisiones”.

Entre los impactos se cuenta que el subobjetivo de reducción para 2030 “parece desafiante”, mientras los armadores podrían posponer órdenes de construcción de buques de combustible dual y optar por naves ready (listas para determinados combustibles alternativos). Lo mismo ocurre con las conversiones, las que podrían demorarse, afectando a astilleros, proveedores de motores y puertos que evaluaban infraestructura de bunkering para combustibles alternativos.

Un retraso similar golpea la oferta de combustibles verdes: “con ninguna presión global para reducir la intensidad del combustible”, la demanda bajará y podría “demorar el aumento de la oferta”.

Emergen brotes verdes

Pese a la incertidumbre, el reporte subraya desarrollos que confirman que la transición sigue su curso. En Singapur, 13 solicitudes para licencias de metanol se tradujeron en tres adjudicaciones, un reflejo de que los proveedores “anticipan alta demanda futura”.

En el plano financiero, el Global Centre for Maritime Decarbonisation lanzó el primer fondo global de retrofit bajo modalidad pay-as-you-save (pago según los ahorros generados). El Fondo para Tecnologías de Eficiencia Energética (FEET) está listo para financiar hasta “100% por adelantado”, con repago ligado a los ahorros generados. El modelo “se espera que aumente la confianza de muchos armadores”.

A eso se suma la ampliación del marco verde de NYK, rebautizado “Green/Transition Finance Framework” para permitir bonos y préstamos. La naviera planea invertir US$2.904 millones para descarbonizar operaciones, utilizando estos instrumentos para financiarlo.

Finalmente, la entrega en China del primer buque mono-fuel alternativo —operando con metanol/etanol— “indica la creciente confianza de los clientes”.

Proyección

El retraso en la adopción del NZF dejó decisiones “en suspenso, especialmente para los armadores más pequeños”. Sin embargo, para Drewry, quienes poseen objetivos internos siguen adelante, apoyados por nuevos mecanismos financieros. En paralelo, los esquemas regionales —con la UE a la cabeza— obligan a los buques a cumplir medidas de descarbonización y generan experiencia para futuras políticas globales.

La industria, concluye la consultara, “permanece firmemente comprometida con su viaje de descarbonización”. El retraso representa un obstáculo temporal: el establecimiento de un marco global unificado será esencial para alinear esfuerzos y sostener el impulso hacia un futuro marítimo más limpio.

