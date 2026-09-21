El gas natural licuado (GNL) se mantiene como el combustible gaseoso alternativo más utilizado en el transporte marítimo, en un escenario de creciente diversificación energética y mayores exigencias para reducir las emisiones. Así lo señala DNV en su reporte “Gas Bunker Vessels: Facilitating the transition to alternative fuels”— al que accedió MundoMaritimo— que analiza la evolución de la infraestructura necesaria para abastecer a los buques que utilizan combustibles gaseosos.
De acuerdo con el informe, “alrededor de 900 buques propulsados con GNL, sin considerar los metaneros, ya se encuentran en operación a nivel mundial. Cerca de 200 fueron entregados durante 2025 y otros 190 se incorporaron al libro de órdenes”. Además, unas 650 naves adicionales están encargadas y se espera que ingresen a la flota antes de 2030.
Este crecimiento está aumentando la demanda de servicios de bunkering de GNL. El consumo de este combustible por parte de los buques creció más de 500% entre 2020 y 2024, mientras que DNV proyecta “otro incremento de 167% entre 2025 y 2030”.
La infraestructura enfrenta el crecimiento de la demanda
El reporte advierte que la expansión de la capacidad necesaria para desarrollar operaciones de bunkering no avanza al mismo ritmo que la flota. “Actualmente existen alrededor de 70 buques dedicados al abastecimiento de GNL, mientras que otros 30 ya forman parte del libro de órdenes para entregas entre 2026 y 2029”, apuntan.
Según las proyecciones de DNV, la flota de buques de suministro de GNL podría necesitar crecer hasta entre 165 y 208 naves en 2030, dependiendo de la evolución del mercado. La cantidad necesaria dependerá también de factores como el tamaño de estas, su utilización, la frecuencia de las operaciones de bunkering y la disponibilidad de almacenamiento e infraestructura en tierra.
Por ello, DNV plantea que la expansión no depende únicamente de incorporar más buques. También serán necesarias inversiones en almacenamiento, sitios de atraque, sistemas de transferencia y herramientas digitales para coordinar las operaciones entre terminales, puertos y naves.
Cabe destacar también que las interrupciones en los flujos de GNL a través del Estrecho de Ormuz han expuesto la sensibilidad de estas cadenas de suministro frente a cambios en las rutas y en la disponibilidad regional del combustible.
Europa y Asia concentran la actividad
El mercado de buques de suministro de GNL mantiene una distribución regional vinculada a la concentración de naves que utilizan este combustible y al desarrollo de infraestructura portuaria.
Europa es actualmente la región con mayor desarrollo del bunkering de GNL. La actividad se concentra en puertos como Ámsterdam, Róterdam y Amberes, además de Zeebrugge, Marsella, Gibraltar y distintos puntos de los países nórdicos.
Asia, en tanto, representa el principal foco de crecimiento. Singapur mantiene una posición central, mientras China, Corea del Sur y Japón amplían sus capacidades de abastecimiento. China ha incrementado las operaciones de suministro ship to ship en distintos puertos, impulsada, entre otros factores, por la demanda del transporte de contenedores.
América gana presencia
Las Américas todavía representan una proporción menor de la flota mundial de buques de suministro de bunker GNL, pero DNV identifica un mercado en desarrollo, “especialmente en la costa este de Estados Unidos, la región del Golfo y el noroeste del Pacífico”.
La actividad regional está vinculada a la demanda de cruceros, portacontenedores y operadores de transporte marítimo de corta distancia. También se observa espacio para soluciones basadas en barcazas y unidades de escala media, de acuerdo con las características de los distintos mercados.
Infraestructura de GNL podría servir para nuevos combustibles
El reporte señala que la infraestructura desarrollada para el GNL podría tener utilidad más allá del suministro de gas natural de origen fósil. Los buques de suministro bunker, instalaciones de almacenamiento y redes de distribución también podrían utilizarse para abastecer biometano y metano sintético licuados.
Al mismo tiempo, la experiencia acumulada en las operaciones con GNL puede contribuir al desarrollo de procedimientos para otros combustibles gaseosos, entre ellos el amoníaco, que comienza a incorporarse a proyectos y órdenes de buques de suministro.
DNV también identifica oportunidades para reducir las emisiones asociadas a los propios buques de suministro de bunker mediante mejoras de eficiencia energética, electrificación, sistemas de baterías y conexión eléctrica a tierra durante las estadías en puerto.
El informe plantea que, “mientras la composición futura de los combustibles marítimos todavía está en evolución, la necesidad de contar con sistemas de abastecimiento seguros, confiables y escalables seguirá siendo un componente de la transición energética del transporte marítimo”.
Por MundoMaritimo
Demanda de GNL como combustible marino se duplicará al 2030 impulsada por normativas y sobreoferta
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.