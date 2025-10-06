La demanda de gas natural licuado (GNL) como combustible marino al menos se duplicará hacia 2030, a medida que la abundancia de oferta y el endurecimiento de las regulaciones sobre emisiones incentivan órdenes de buques capaces de operar con este energético, según fuentes de la industria marítima, reporta Reuters.
Grandes proyectos de exportación en Estados Unidos y Qatar generarían un exceso de suministro en la próxima década, presionando los precios a la baja y aumentando la competitividad del GNL frente al fuel-oil convencional más contaminante.
En concreto, el GNL se está consolidando como la opción más avanzada en la descarbonización del transporte marítimo, que representa cerca del 3% de las emisiones globales, superando a alternativas más limpias como el metanol y el amoníaco, aún limitadas por su infraestructura y competitividad económica.
“Los armadores finalmente optarán por el combustible que ofrezca el menor costo. El GNL es atractivo porque ya cuenta con infraestructura y disponibilidad, y en el futuro incluso podría ser mucho más barato”, comentó Tuomas Maljanen, director asociado de GNL y nuevas energías en el broker marítimo Fearnleys.
Crecimiento sostenido en el suministro de GNL
De acuerdo con la consultora Rystad Energy, Singapur lideró el mercado global de suministro de GNL en el tercer trimestre, seguido por China y Países Bajos, y se prepara para otorgar nuevas licencias de abastecimiento.
Las cifras muestran que el volumen global de bunkering de GNL podría superar los 4 millones de toneladas a fines de 2025 y duplicarse al 2030. Mientras que TotalEnergies proyecta que la demanda mundial de GNL y bio-GNL como combustible marino alcanzará 15 millones de toneladas en 2030.
Actualmente, 781 buques de combustible dual están habilitados para operar con GNL, según el certificador DNV. Con el libro de órdenes existente, esa cifra ascendería a 1.417 naves en 2030, aunque se espera que el número crezca aún más conforme se confirmen nuevas órdenes.
Ventajas inmediatas y órdenes en aumento
El abastecimiento con GNL permite una reducción de emisiones del 19% respecto al fuel-oil, considerando toda la cadena desde la extracción hasta el consumo, indicó Mitsui O.S.K. Lines, propietaria de la segunda mayor flota mundial, que ya opera 15 naves de combustible dual y tiene otras 42 en construcción.
“Hasta que combustibles neutros o casi neutros estén ampliamente disponibles, el GNL sigue siendo la opción realista de descarbonización en términos de disponibilidad, costo-eficiencia y seguridad”, declaró la compañía.
Incluso Maersk, que hasta 2024 apostaba exclusivamente por el metanol verde, ordenó recientemente 20 portacontenedores de combustible dual l GNL con entregas previstas entre 2028 y 2030.
TotalEnergies estima que el GNL superará al metanol y al amoníaco después de 2030, debido a que ambos combustibles renovables aún se encuentran en fases iniciales de producción y con infraestructura limitada.
Normativas como motor del cambio
La regulación FuelEU, vigente desde este año en Europa, impone límites a la intensidad de carbono de los combustibles para buques que recalen en puertos, lo que favorecerá la adopción del GNL.
Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) votará este mes una propuesta que aplicará cargos por emisiones a los buques que excedan los límites y otorgará beneficios a quienes utilicen combustibles más limpios a partir de 2028. Sin embargo, el acuerdo ha sido rechazado por Estados Unidos y enfrenta objeciones de parte de grandes líneas navieras.
Rystad advierte que, mientras la regulación global no entre en vigor, el bunkering con GNL seguirá siendo muy sensible al precio de este combustible, especialmente en rutas fuera de la Unión Europea. Según datos de S&P Global, en los primeros nueve meses de 2025 el GNL promedió US$247 por tonelada más caro que el fuel-oil. No obstante, la esperada sobreoferta hacia fines de la década podría presionar a la baja los precios, reforzando aún más su competitividad.
Por MundoMaritimo
