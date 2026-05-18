El próximo 4 de junio de 2026 se desarrollará en Santiago de Chile el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, encuentro que contará con la participación de destacados actores de la industria marítimo-portuaria y logística, quienes analizarán los principales desafíos vinculados al transporte y manejo de graneles sólidos. La actividad, organizada por Future Events y a la que invita MundoMaritimo, se realizará entre las 15.45 y 20.30 horas en modalidad presencial en el Salón de Eventos Alcántara 200, Las Condes. El seminario cuenta además con el auspicio de Puerto Ventanas S.A., Ultraport y MUCIERT S.A. y el patrocinio de Legal Export Abogados.
El objetivo principal del encuentro será proporcionar una visión integral de la logística y el transporte intermodal de graneles sólidos, abordando aspectos técnicos, operativos, comerciales y regulatorios que actualmente impactan a esta industria.
Entre los contenidos contemplados destacan los fundamentos técnicos y operativos del transporte de graneles, incluyendo tipos de buques graneleros, procesos de estiba, carga y descarga, así como materias asociadas al mercado de fletes, contratos de fletamento y logística origen-destino. Asimismo, se analizarán regulaciones internacionales como las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI), el Código IMSBC y los convenios SOLAS y MARPOL, además de aspectos vinculados a seguridad operacional, cumplimiento ambiental y optimización de recursos.
Destacados relatores
Uno de los principales atractivos del seminario será la participación de un destacado panel de especialistas compuesto por Pablo Rizzo, CEO de MUCIERT S.A.; Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A.; Alejandro Valenzuela, gerente de Ultraport TGN Automatizado; Rafael Durán, socio principal de Legal Export Abogados; José Tomás Lagos, Market Analysis Manager de Lighthouse Chartering; y Luis Poggi, CEO de Future Events.
La convocatoria está dirigida a ejecutivos y gerentes del sector marítimo y portuario, especialistas en comercio exterior y logística, profesionales vinculados a la gestión de riesgos y control, abogados marítimos y gestores de contratos, así como ingenieros, analistas y consultores interesados en especializarse en la cadena técnica y comercial del Dry Bulk.
El programa contempla presentaciones técnicas de 20 minutos, sesiones interactivas de preguntas y respuestas, además de espacios de networking que incluirán coffee break y un brindis de cierre.
Este seminario corresponde a la segunda edición de una serie de encuentros especializados impulsados por las entidades organizadoras. La primera instancia desarrollada fue el seminario “Logística de Carga de Proyecto. Desafíos, Soluciones y Buenas Prácticas”, realizado en julio de 2025, actividad que reunió a destacados actores del sector y registró una alta convocatoria.
El valor de inscripción será de US$275 (CL$250.000) por participante, incluyendo material de estudio y diploma digital. Para consultas y registro puede contactarnos a través de este link. Más detalles del evento en este enlace.
Por MundoMaritimo
Seminario Internacional Dry Bulk Shipping abordará desafíos, soluciones y buenas prácticas en Santiago de Chile
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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