Con una amplia convocatoria de profesionales vinculados al sector marítimo-portuario y logístico, se desarrolló en Santiago el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, encuentro que reunió a especialistas del sector para analizar los principales retos que enfrenta actualmente la cadena de transporte de graneles sólidos.
La actividad, a la que invitó MundoMarítimo- y que fue organizada por Future Events y auspiciada por Puerto Ventanas S.A., Ultraport, MUCIERT S.A. e Inspection Bureau y contó con el patrocinio Legal Export Abogados- permitió entregar una visión integral de la logística y el transporte intermodal de graneles sólidos, abordando materias relacionadas con operaciones portuarias, transporte marítimo, regulación internacional, gestión comercial, innovación tecnológica y sostenibilidad.
Durante la jornada participaron como relatores Pablo Rizzo, CEO de MUCIERT S.A.; Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A.; Alejandro Valenzuela, gerente de Ultraport TGN Automatizado; Francisco Martínez, subgerente de Operaciones TGN; Rafael Durán, socio fundador de Legal Export Abogados; José Tomás Lagos, Market Analysis Manager de Lighthouse Chartering; Luis Poggi, gerente comercial y CEO de Future Events; Ismael Torres, gerente de Desarrollo de Negocio LATAM de Prodevelop; y Sergio Zamorano, CEO de FAM América Latina.
Las exposiciones permitieron revisar los principales desafíos que enfrenta el sector en materias como eficiencia operacional, seguridad, cumplimiento normativo, optimización de recursos, evolución de los mercados de transporte marítimo y adopción de nuevas tecnologías para el manejo de cargas graneleras.
Asimismo, se analizaron aspectos relacionados con la operación de buques graneleros, los procesos de carga y descarga, la logística origen-destino, las dinámicas del mercado de fletes y el marco regulatorio que rige el transporte marítimo de este tipo de cargas, incluyendo normativas impulsadas por la Organización Marítima Internacional (OMI).
Balance de la jornada
Tras el desarrollo del encuentro, Rafael Durán, de Legal Export Abogados, destacó la relevancia de generar espacios de encuentro entre los distintos actores de la industria y señaló que: “las presentaciones han sido muy interesantes y se desarrollaron en un formato dinámico de 15 minutos cada una, lo que permitió abordar una amplia variedad de temas. En mi exposición me enfoqué en los aspectos legales del Dry Bulk, revisando los contratos de fletamento y de transporte asociados a este segmento, así como aspectos operativos clave como el ‘tiempo de plancha’, las notificaciones de alistamiento (NOR) y distintos siniestros que afectan a la industria, entre ellos casos de licuefacción de carga, ingreso de agua, inundaciones y naufragios”.
Por su parte, Luis Fuentes, de Puerto Ventanas, valoró la instancia de intercambio técnico y profesional desarrollada durante el seminario, al indicar que “seminarios como este son súper importantes, porque permiten conocer experiencias, compartir las mejores prácticas de la industria y creo que eso es súper relevante porque amplía el nivel de conocimiento, el nivel de oportunidades para implementar las prácticas que se han tratado en nuestras propias operaciones”.
En tanto, Pablo Rizzo, CEO de MUCIERT, expresó que “me ha encantado, es mi primera exposición internacional, estoy muy contento, espero que sea la primera de muchas, y bueno, también aprovechar la oportunidad de conocer potenciales clientes y hacer networking. Creo que cuando tú tienes algo bueno, que en mi caso es el expertise en granel, uno tiene que salir al mundo a contar qué es lo que hace”.
A su vez, representantes de Ultraport destacaron los temas abordados durante el encuentro y la importancia de avanzar en una mayor integración de la cadena logística vinculada al transporte de graneles sólidos. Así lo expresó Matías Ormazábal, Gerente de Puertos Mecanizados de Ultraport, quien, junto con agradecer la instancia, manifestó que “siempre nos gusta participar y mostrar lo que hacemos, pero también conectar con los actores de la industria, con la parte más naviera, de cómo nosotros estamos conectados con como la carga entre y sale de los puertos, sobre todo los mecanizados, la parte legal y, además, nos da el espacio también a nosotros de mostrar qué estamos haciendo y qué valor también entregamos al mercado”.
Por su parte, Alejandro Valenzuela, Gerente de Ultraport TGN Automatizado, manifestó que “para nosotros es fundamental. primero estar conociendo qué es lo que está pasando en la industria marítima portuaria, pero especialmente en el nicho donde nosotros no estamos desarrollando que son los puertos mecanizados, para perfeccionarnos, para aprender y mejorar nuestros procesos, pero también para nosotros es muy importante también compartir lo que hacemos”.
También destacó la asistencia de representantes de los trabajadores, entre ellos Sergio Baeza, presidente de Cotraporchi, quien junto con destacar que “aprendimos mucho”, sostuvo que “Ultraport tiene muchos puertos que tienen operaciones de graneles: Mejillones, Arica…, también nosotros queremos hacer cosas nuevas para los trabajadores portuarios. Estamos contento por la invitación, por la presentación de los relatores, especialmente de Puerto Ventanas y de Ultraport”-.
Por su parte, Gabriel Reobolledo, coordinador nacional de Conatraport, destacó que “para nosotros es muy relevante el conocimiento de los cambios que están sucediendo tanto en el mundo como en Chile, para prepararnos para enfrentar la tecnología va a ir aumentando en los diferentes terminales, no tan solo en los terminales graneleros, sino también en los containeros y debemos estar altura.”
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y analizar tendencias relacionadas con la evolución de los terminales especializados, la digitalización de procesos, la gestión de riesgos y las exigencias ambientales que enfrenta el sector.
La jornada concluyó con una sesión de preguntas y respuestas y un espacio de networking entre expositores y asistentes, quienes coincidieron en la necesidad de continuar promoviendo instancias de diálogo y actualización profesional frente a los desafíos que enfrenta el transporte marítimo y la logística de graneles sólidos.
Por MundoMaritimo
Seminario Internacional Dry Bulk Shipping reunirá en Santiago a especialistas de la logística y transporte de graneles sólidos
Cámara Marítima Internacional, la OMI y el "Fondo Verde para el Clima" debatieron provisión de US$1,5 millones para el fondo de I+D carbono cero
3718 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.