Con una amplia convocatoria de profesionales vinculados al sector marítimo-portuario y logístico, se desarrolló en Santiago el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, encuentro que reunió a especialistas del sector para analizar los principales retos que enfrenta actualmente la cadena de transporte de graneles sólidos.

La actividad, a la que invitó MundoMarítimo- y que fue organizada por Future Events y auspiciada por Puerto Ventanas S.A., Ultraport, MUCIERT S.A. e Inspection Bureau y contó con el patrocinio Legal Export Abogados- permitió entregar una visión integral de la logística y el transporte intermodal de graneles sólidos, abordando materias relacionadas con operaciones portuarias, transporte marítimo, regulación internacional, gestión comercial, innovación tecnológica y sostenibilidad.

Durante la jornada participaron como relatores Pablo Rizzo, CEO de MUCIERT S.A.; Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A.; Alejandro Valenzuela, gerente de Ultraport TGN Automatizado; Francisco Martínez, subgerente de Operaciones TGN; Rafael Durán, socio fundador de Legal Export Abogados; José Tomás Lagos, Market Analysis Manager de Lighthouse Chartering; Luis Poggi, gerente comercial y CEO de Future Events; Ismael Torres, gerente de Desarrollo de Negocio LATAM de Prodevelop; y Sergio Zamorano, CEO de FAM América Latina.

Las exposiciones permitieron revisar los principales desafíos que enfrenta el sector en materias como eficiencia operacional, seguridad, cumplimiento normativo, optimización de recursos, evolución de los mercados de transporte marítimo y adopción de nuevas tecnologías para el manejo de cargas graneleras.

Asimismo, se analizaron aspectos relacionados con la operación de buques graneleros, los procesos de carga y descarga, la logística origen-destino, las dinámicas del mercado de fletes y el marco regulatorio que rige el transporte marítimo de este tipo de cargas, incluyendo normativas impulsadas por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Balance de la jornada

Tras el desarrollo del encuentro, Rafael Durán, de Legal Export Abogados, destacó la relevancia de generar espacios de encuentro entre los distintos actores de la industria y señaló que: “las presentaciones han sido muy interesantes y se desarrollaron en un formato dinámico de 15 minutos cada una, lo que permitió abordar una amplia variedad de temas. En mi exposición me enfoqué en los aspectos legales del Dry Bulk, revisando los contratos de fletamento y de transporte asociados a este segmento, así como aspectos operativos clave como el ‘tiempo de plancha’, las notificaciones de alistamiento (NOR) y distintos siniestros que afectan a la industria, entre ellos casos de licuefacción de carga, ingreso de agua, inundaciones y naufragios”.

Por su parte, Luis Fuentes, de Puerto Ventanas, valoró la instancia de intercambio técnico y profesional desarrollada durante el seminario, al indicar que “seminarios como este son súper importantes, porque permiten conocer experiencias, compartir las mejores prácticas de la industria y creo que eso es súper relevante porque amplía el nivel de conocimiento, el nivel de oportunidades para implementar las prácticas que se han tratado en nuestras propias operaciones”.

En tanto, Pablo Rizzo, CEO de MUCIERT, expresó que “me ha encantado, es mi primera exposición internacional, estoy muy contento, espero que sea la primera de muchas, y bueno, también aprovechar la oportunidad de conocer potenciales clientes y hacer networking. Creo que cuando tú tienes algo bueno, que en mi caso es el expertise en granel, uno tiene que salir al mundo a contar qué es lo que hace”.

A su vez, representantes de Ultraport destacaron los temas abordados durante el encuentro y la importancia de avanzar en una mayor integración de la cadena logística vinculada al transporte de graneles sólidos. Así lo expresó Matías Ormazábal, Gerente de Puertos Mecanizados de Ultraport, quien, junto con agradecer la instancia, manifestó que “siempre nos gusta participar y mostrar lo que hacemos, pero también conectar con los actores de la industria, con la parte más naviera, de cómo nosotros estamos conectados con como la carga entre y sale de los puertos, sobre todo los mecanizados, la parte legal y, además, nos da el espacio también a nosotros de mostrar qué estamos haciendo y qué valor también entregamos al mercado”.

Por su parte, Alejandro Valenzuela, Gerente de Ultraport TGN Automatizado, manifestó que “para nosotros es fundamental. primero estar conociendo qué es lo que está pasando en la industria marítima portuaria, pero especialmente en el nicho donde nosotros no estamos desarrollando que son los puertos mecanizados, para perfeccionarnos, para aprender y mejorar nuestros procesos, pero también para nosotros es muy importante también compartir lo que hacemos”.

También destacó la asistencia de representantes de los trabajadores, entre ellos Sergio Baeza, presidente de Cotraporchi, quien junto con destacar que “aprendimos mucho”, sostuvo que “Ultraport tiene muchos puertos que tienen operaciones de graneles: Mejillones, Arica…, también nosotros queremos hacer cosas nuevas para los trabajadores portuarios. Estamos contento por la invitación, por la presentación de los relatores, especialmente de Puerto Ventanas y de Ultraport”-.

Por su parte, Gabriel Reobolledo, coordinador nacional de Conatraport, destacó que “para nosotros es muy relevante el conocimiento de los cambios que están sucediendo tanto en el mundo como en Chile, para prepararnos para enfrentar la tecnología va a ir aumentando en los diferentes terminales, no tan solo en los terminales graneleros, sino también en los containeros y debemos estar altura.”

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y analizar tendencias relacionadas con la evolución de los terminales especializados, la digitalización de procesos, la gestión de riesgos y las exigencias ambientales que enfrenta el sector.

La jornada concluyó con una sesión de preguntas y respuestas y un espacio de networking entre expositores y asistentes, quienes coincidieron en la necesidad de continuar promoviendo instancias de diálogo y actualización profesional frente a los desafíos que enfrenta el transporte marítimo y la logística de graneles sólidos.

Por MundoMaritimo