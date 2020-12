La Dígital Container Shipping Association (DCSA), organización neutral sin fines de lucro establecido para promover la digitalización de las normas de tecnología de transporte marítimo de contenedores, junto con sus nueve líneas navieras miembros (MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen, Yang Ming, HMM and ZIM), publicó las normas de datos y procesos para la presentación de instrucciones de envío y la emisión del conocimiento de embarque (B/L). Las normas del B/L del DCSA están alineadas con el modelo de datos de referencia de transporte multimodal del Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico (CEFACT) para asegurar un marco industrial global que acelere la digitalización a través de un esfuerzo industrial unificado.

Se trata de la primera publicación de la iniciativa plurianual DCSA eDocumentation que proporcionará estándares para permitir la digitalización de la documentación de envío de contenedores de extremo a extremo, empezando por el B/L. A través de esta iniciativa, la DCSA pretende facilitar la aceptación y adopción de un conocimiento de embarque electrónico (eBL) por parte de organismos reguladores, bancos y aseguradoras y unificar la comunicación entre estas organizaciones y los clientes, las líneas navieras y todas las demás partes interesadas que participan en una transacción.

La publicación estándar del eBL de la DCSA comprende los siguientes documentos: DCSA Standard for the Bill of Lading 1.0, el DCSA Industry Blueprint 3.0, el DCSA Information Model 3.0 y el DCSA Interface Standard for the Bill of Lading. El Estándar para el Conocimiento de Embarque, el Industry Blueprint y el Modelo de Información están disponibles para su descarga gratuita en el sitio web de la DCSA. El DCSA Interface Standard estará disponible para ser descargado en enero de 2021. Para facilitar la aplicación y el cumplimiento, las definiciones de la API se publicarán en SwaggerHub, y en GitHub; también en enero, estará disponible una aplicación de referencia.

El Estándar DCSA para el Conocimiento de Embarque puede ser implementado inmediatamente para racionalizar y alinear los datos y procesos de B/L basados en papel. Las versiones posteriores de la iniciativa de documentación electrónica de la DCSA incluirán normas de datos y procesos para: solicitud y confirmación de reserva, aviso de llegada y envío de liberación.

La norma eBL es la primera norma de la DCSA que cumple los requisitos para la auto certificación en el marco de un nuevo Programa de Cumplimiento de la DCSA, que se publicará en enero de 2021. Cualquier organización que implemente el estándar eBL puede demostrar su cumplimiento completando una lista de verificación de auto certificación (SCC). En enero, la SCC estará disponible en el sitio web de la DCSA junto con un manual de auto certificación que proporciona más detalles sobre el programa de cumplimiento de la DCSA y el procedimiento de auto certificación. La auto certificación para otras normas de la DCSA se introducirá en los meses siguientes.

"La digitalización de la documentación, empezando por el conocimiento de embarque, es clave para la simplificación y la digitalización del comercio mundial", comentó Thomas Bagge, director general de la DCSA. "El alineamiento que hemos logrado entre las líneas navieras es un hito crítico en el camino hacia la plena adopción del eBL. El comercio sin papel beneficiará a todas las partes involucradas en una transacción en términos de reducción de costos, experiencia del cliente, eficiencia, crecimiento, innovación y sostenibilidad. Invitamos a todos los actores interesados de la industria a colaborar con nosotros en la optimización de los estándares de eDocumentation para la entrega segura y sin problemas de las mercancías a su destino final".

"La pandemia de COVID ha hecho más urgente el cambio hacia la digitalización del entorno comercial mundial", dijo Oswald Kuyler, director general de la Iniciativa de Estándares Digitales (DSI) de la Cámara de Comercio Internacional. "Lograr un eBL estandarizado es un elemento fundamental de esa transformación. Es fantástico ver cómo las alianzas se ponen a la altura del desafío, trabajando con las partes interesadas de la industria y ofreciendo algo práctico que pueda tener un impacto tangible". Estoy deseando trabajar con la DCSA para abogar por la adopción de estándares digitales no sólo para el B/L - sino también potencialmente para otros casos de uso".

"El objetivo de los organismos de normalización es digitalizar y facilitar el comercio a través de diferentes líneas navieras, geografías y modos de transporte", dijo Sue Probert, Presidenta de UN/CEFACT. "Estamos muy contentos de que las normas de la DCSA estén totalmente alineadas con el Modelo de Datos de Referencia Multimodal de UN/CEFACT para permitir transacciones eBL que sean fluidas y transparentes a través de las fronteras internacionales. Este tipo de colaboración es clave para apoyar la interoperabilidad global".

Por MundoMarítimo