Digital Container Shipping Association (DCSA) publicó el primer estándar basado en API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) desarrollado bajo su marco para el intercambio de VGM (peso bruto verificado del contenedor + carga), diseñado para simplificar el cumplimiento, aumentar la transparencia y acelerar la digitalización en el transporte contenerizado.
El requisito del (VGM), mandatado por la Convención SOLAS de la Organización Marítima Internacional (OMI) desde 2016, exige que los contenedores sean pesados antes de su embarque. Actualmente, los datos de VGM suelen compartirse mediante correos electrónicos, hojas de cálculo, portales de navieras o mensajes EDI (Intercambio Electrónico de Datos), cada uno con formatos y reglas de validación diferentes. Este enfoque fragmentado genera trabajo manual, visibilidad inconsistente y mayor riesgo operativo.
El Estándar VGM de la DCSA introduce una API unificada para el embarque, validación e intercambio en tiempo real de información de peso verificado del contenedor entre embarcadores, navieras, terminales y otras partes involucradas. Basado en el modelo de datos de la DCSA, permite que las líneas navieras y sus clientes hagan la transición hacia envíos de VGM basados en API, con mayor calidad de datos, automatización e integración. El estándar está totalmente alineado con los requisitos SOLAS y es consistente con otras APIs de la DCSA, como Booking, Track & Trace y eBL.
Propietarios de carga líderes y líneas navieras han participado estrechamente en el desarrollo del estándar, reflejando una fuerte demanda por procesos VGM más eficientes y una mayor interoperabilidad de datos.
“Compartir datos VGM a través de una mezcla de EDI, correos electrónicos y distintos formatos de sistemas puede generar inconsistencias en toda la industria”, dijo Angel L. Muñoz, senior director Global Logistics en Al Dahra Holding. “El Estándar VGM de la DCSA ofrece un marco unificado que mejora la precisión de los datos, agiliza la comunicación y respalda operaciones más fluidas y confiables para todos los actores”, destacó.
John Kim, Senior Manager del equipo de Digitalización de HMM, añadió: “Como parte de nuestro enfoque continuo en la digitalización, reconocemos que los clientes necesitan que el VGM esté incorporado para habilitar una verdadera integración API de extremo a extremo y un flujo de información sin fricciones”.
“El Estándar VGM es uno de los elementos clave para apoyar la transición en curso hacia un ecosistema API en el transporte contenerizado”, señaló Kristina Jumelet, Product Owner en DCSA. “Los procesos VGM han dependido durante mucho tiempo de pasos manuales y soluciones fragmentadas. Con la introducción de un estándar común basado en API, estamos abordando una brecha que ha limitado la automatización y la consistencia en la experiencia del usuario. Esta es una incorporación importante al catálogo de estándares de DCSA en nuestros esfuerzos por digitalizar los procesos marítimos y permitir que la industria avance hacia un intercambio de información más rápido, preciso y totalmente trazable”, concluyó.
Por MundoMaritimo
