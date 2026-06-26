La Digital Container Shipping Association (DCSA) informó que cinco proveedores de soluciones de conocimientos de embarque electrónicos (eBLs) —CargoX, edoxOnline, TradeGo, WaveBL y eTEU— implementaron el Anexo estándar de DCSA para la interoperabilidad de la plataforma eBLv.2, tras obtener la aprobación del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización (IGP&I).
La implementación de este marco común permite, por primera vez, el intercambio de eBLs entre diferentes plataformas, eliminando el requisito de que todas las partes involucradas en un embarque utilicen un mismo sistema. Asimismo, posibilita el intercambio global de eBL, incluyendo jurisdicciones donde estos documentos aún no cuentan con reconocimiento legal equivalente al conocimiento de embarque en papel.
Hasta ahora, el uso de eBLs enfrentaba una limitación estructural, ya que los documentos emitidos en una plataforma permanecían restringidos a ese mismo entorno tecnológico. Esto implicaba que propietarios de carga, líneas navieras, bancos y agentes de carga debían operar dentro de una única plataforma para completar una transacción.
Marco técnico y jurídico común
La implementación del Anexo estándar de DCSA v.2 permite que CargoX, edoxOnline, TradeGo, WaveBL y eTEU intercambien eBLs a través de un marco jurídico y técnico compartido, desarrollado por DCSA en colaboración con actores de la industria. La asociación agregó que otras plataformas continúan avanzando en el proceso de aprobación y que se espera la ampliación progresiva de esta red interoperable.
DCSA destacó que la relevancia de este avance radica en su carácter multilateral. Anteriormente, la interoperabilidad entre plataformas solo era posible mediante acuerdos bilaterales específicos entre proveedores. El nuevo esquema reemplaza estos vínculos individuales por un modelo común abierto a cualquier plataforma que adopte el marco aprobado.
El sistema integra tres componentes principales: el estándar técnico Plataforma de Interoperabilidad (PINT), que permite el intercambio seguro y estandarizado de documentos; el Registro de Control de Seguimiento (CTR), encargado de registrar qué plataforma mantiene el control de cada eBL en un momento determinado; y el Anexo estándar de DCSA para la interoperabilidad de la plataforma eBL, que proporciona la base jurídica para la realización de transacciones entre usuarios de distintas plataformas.
Aprobación del mercado asegurador marítimo
Las cinco plataformas incorporaron el Anexo Estándar dentro de sus respectivos términos y condiciones, obteniendo posteriormente la aprobación del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización , cuyos clubes miembros aseguran responsabilidades asociadas a gran parte del comercio marítimo mundial.
“Este es un momento decisivo para la documentación comercial digital”, afirmó Thomas Bagge, CEO DCSA. “Para que el comercio digital crezca, la interoperabilidad no puede limitarse aconexiones aisladas entre plataformas individuales. La industria necesita un marco compartido que permita un intercambio confiable a través de una red de proveedores, sin importar qué plataforma haya elegido cada parte. Al desarrollar los fundamentos técnicos, legales y de confianza junto con los proveedores de soluciones de eBL y la industria en general, estamos llevando el eBL de proyectos piloto fragmentados hacia una adopción confiable en toda la industria. Este es precisamente el tipo de colaboración necesaria para alcanzar el objetivo de la industria de lograr una adopción del 100 % del eBL para el 2030”.
Por MundoMaritimo
DCSA consolida avances clave en digitalización e interoperabilidad en el transporte marítimo contenerizado en 2025
La interoperabilidad en eBLs avanza tras acuerdo del Grupo Internacional de P&I Club
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