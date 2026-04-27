La Digital Container Shipping Association (DCSA) anunció la ampliación de su plataforma Identity Exchange tras concretar una alianza con Be Informed, incorporando capacidades de revisión de sanciones y partes restringidas en un solo flujo de verificación. La iniciativa apunta a simplificar uno de los procesos más complejos del comercio global: la validación de nuevas contrapartes.
Verificar socios comerciales en la industria marítima implica hoy contrastar múltiples listas de sanciones, revisar registros empresariales y analizar estructuras corporativas, muchas veces utilizando herramientas desconectadas y sin trazabilidad centralizada. Identity Exchange fue diseñada precisamente para resolver esta fragmentación, y con esta nueva integración da un paso adicional hacia ese objetivo.
Gracias a la alianza, los usuarios podrán realizar controles sobre empresas y personas en más de 100 listas de sanciones y de organismos de cumplimiento, incluyendo autoridades clave como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros. Además, la información se actualiza de manera continua, permitiendo reflejar cambios regulatorios prácticamente en tiempo real sin intervención manual.
Uno de los principales diferenciales de la solución es que no se limita a la verificación de nombres aislados. Identity Exchange vincula los datos de sanciones con perfiles empresariales verificados que ya incluyen información de registros mercantiles y estructuras de propiedad. Esto permite a los equipos de cumplimiento analizar no solo a la contraparte directa, sino también a entidades relacionadas a través de estructuras corporativas, un aspecto crítico en el transporte contenerizado, donde es habitual operar con filiales, agentes e intermediarios.
En ese contexto, el CRO de Be Informed, Emile Hendriksze, destacó que “el enfoque de DCSA requiere una solución que pueda integrarse rápidamente, escalar según la demanda y evolucionar con el tiempo sin añadir complejidad. ITTS está diseñado exactamente para ese propósito”.
Desde el punto de vista operativo, la integración permite que la verificación de registros empresariales, el análisis de jerarquías corporativas y el control de sanciones queden asociados a un mismo perfil de compañía, registrando automáticamente cada paso del proceso. Esto genera una trazabilidad completa, facilitando tanto el onboarding de clientes como eventuales auditorías regulatorias. Asimismo, el sistema incorpora monitoreo continuo, de modo que las organizaciones pueden detectar cambios en el estatus de sus contrapartes —como nuevas designaciones en listas de sanciones— sin necesidad de repetir procesos manuales.
Para la industria, esto se traduce en una base más robusta para la toma de decisiones de cumplimiento. Al integrar múltiples fuentes de información en una única plataforma, se reduce la carga operativa y se promueve una aplicación más consistente de criterios regulatorios.
El CPO de DCSA, Niels Nuyens, subrayó que “a través de nuestra asociación con Be Informed, estamos ampliando Identity Exchange para incluir la revisión de sanciones y partes restringidas dentro del mismo flujo de verificación. Esto permite a las organizaciones acceder a datos empresariales, jerarquías corporativas y resultados de screening de manera más consistente y estructurada”.
Por MundoMaritimo
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