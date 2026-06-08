El mercado de graneles sólidos de la Costa Oeste de Sudamérica enfrenta un escenario de creciente presión sobre la disponibilidad de buques y la infraestructura logística, impulsado por la expansión de la actividad minera, los cambios en los flujos comerciales y las exigencias derivadas de la transición energética.

Durante el “Seminario Internacional Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, realizado en Santiago, José Tomás Lagos, Market Analysis Manager de Lighthouse Chartering, señaló que las tarifas marítimas se encuentran en los niveles más altos observados desde la recuperación posterior a la pandemia. “Estamos en un año bastante especial, el más alto en tarifas post pandemia”, afirmó.

Según explicó, la fortaleza de la demanda de mineral de hierro por parte de China e India ha impulsado las tarifas de los buques Capesize, situación que se ha trasladado progresivamente a los segmentos menores del mercado granelero. Como resultado, los fletes para concentrado de cobre desde Chile hacia el Lejano Oriente han aumentado significativamente.

Lagos indicó que el valor promedio para transportar un embarque de 10.000 toneladas métricas de concentrado de cobre se ubica este año en torno a US$63 por tonelada, frente a niveles inferiores a US$52 registrados en años anteriores, equivalente a un incremento cercano al 20%.

A juicio del ejecutivo, las condiciones actuales se mantendrán durante el resto del año. “Se ve para este año que se mantengan esos niveles altos de manera sostenida”, sostuvo.

La presión sobre el mercado no proviene únicamente de la demanda. De acuerdo con los datos presentados por Lighthouse Chartering, Chile y Perú generan un desbalance cercano a 21 millones de toneladas en el mercado regional de graneles sólidos, mientras que Colombia y Ecuador contribuyen a amortiguar parcialmente ese desequilibrio, con un balance de 6 millones de toneladas a favor de las importaciones.

A ello se suma la disminución progresiva de las importaciones de carbón en Chile producto de los objetivos de descarbonización. Mientras en 2020 el país importaba cerca de 10 millones de toneladas de carbón, actualmente el volumen ronda los 5 millones de toneladas y podría reducirse a solo 2 millones en los próximos años. Por otra parte, planteó que "los nuevos proyectos mineros, el crecimiento de las exportaciones desde Ecuador y la fuerte reducción de las importaciones seguirán profundizando el desequilibrio en la Costa Oeste de Sudamérica". advirtió Lagos.

El ejecutivo agregó que las regulaciones ambientales también están afectando la oferta de transporte marítimo. Desde 2020, la velocidad promedio de los buques se ha reducido alrededor de un 9% debido a las medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones, disminuyendo la capacidad efectiva de la flota disponible.

Ecuador emerge como nuevo foco de crecimiento

En este contexto regional, Ecuador aparece como uno de los mercados con mayor potencial de expansión para la industria de graneles sólidos.

Pablo Rizzo, CEO de MUCIERT S.A., explicó que el crecimiento de la industria camaronera está impulsando un fuerte aumento de las importaciones de cereales y fertilizantes. “Los cereales, tanto el trigo y la soja, crecen dos dígitos”, afirmó, agregando que ello representa unas 400.000 toneladas anuales adicionales.

Actualmente, puntualizó, Ecuador moviliza aproximadamente 28 millones de toneladas de carga, de las cuales entre 8 y 9 millones corresponden a graneles y carga general. Sin embargo, las proyecciones apuntan a un fuerte incremento durante la próxima década. “"Si hoy estamos en torno a los 8 millones de toneladas, en diez años podríamos llegar a 17 millones”, indicó Rizzo, considerando la expansión prevista de los cereales, fertilizantes, acero y nuevos proyectos mineros vinculados al concentrado de cobre.

No obstante, el ejecutivo advirtió que el principal desafío será desarrollar infraestructura suficiente para absorber ese crecimiento. “No tenemos ni los muelles, ni el dragado, ni los camiones, ni las bodegas. No tenemos nada para recibir eso”, afirmó.

Entre las necesidades identificadas figuran más de 150 hectáreas de almacenamiento, alrededor de mil camiones adicionales, nuevas capacidades portuarias y mayores inversiones en terminales existentes.

La preocupación no es menor. Según Rizzo, algunos puertos ecuatorianos ya registran esperas de entre 20 y 30 días durante los períodos de mayor actividad. “Las economías están creciendo más rápido que los puertos”, advirtió.

Actualmente, la mayoría de los buques que descargan graneles en Ecuador continúan viaje hacia Perú o Chile para embarcar concentrados minerales. La aspiración del país es generar suficientes volúmenes de exportación para equilibrar esos flujos y reducir los reposicionamientos de naves. “La consecuencia de no hacer nada es terminar hoy como Buenaventura, esperando 60 días para que el barco atraque”, alertó Rizzo.

Pese a los desafíos, los especialistas coincidieron en que la expansión de la minería regional, particularmente en cobre, continuará impulsando la demanda de transporte marítimo y consolidará a la Costa Oeste de Sudamérica como uno de los principales polos de crecimiento para el mercado mundial de graneles sólidos.

Por MundoMaritimo