Cosco Shipping Lines anunció la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa, en el acceso de la costa del Pacífico del Canal de Panamá. La decisión fue comunicada el 10 de marzo por Cosco mediante un aviso dirigido a sus clientes, en el que informa que, a partir de la fecha, no habrá zarpes ni arribos de sus servicios en dicho terminal.
De acuerdo con el comunicado, los bookings ya confirmados serán cancelados, por lo que las empresas y clientes deberán contactar a sus representantes comerciales para conocer las opciones disponibles. La línea naviera indicó, sin embargo, que los “release” (liberaciones) de importaciones se entregarán con normalidad, por lo que los procesos de retiro de carga ya arribada no deberían verse afectados.
Cosco ya ha modificado su ruta para realizar también operaciones de trasbordo en Buenaventura, Colombia.
En cuanto a la logística de contenedores, la línea naviera señaló que las unidades vacías deberán ser retornadas únicamente a los puertos de Manzanillo International Terminal o Colón Container Terminal, ambos ubicados en la provincia de Colón. Además, precisó que no se recibirán contenedores vacíos en Balboa.
Hasta el momento, la línea naviera no detalló las razones de la suspensión de servicios desde Balboa ni si la medida será temporal o permanente. Sin embargo, la decisión se produce en medio de las tensiones generadas tras la anulación del contrato de operación de las terminales de Balboa y Cristóbal que mantenía CK Hutchison y la posterior toma de control de los puertos por parte del Estado panameño.
Como parte del esquema transitorio, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) suscribió contratos temporales con APM Terminals, filial de Maersk, para operar Balboa y con Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC, para Cristóbal.
Principales repercusiones
Analistas indican que será necesario observar cómo esta decisión podría impactar los servicios ya pactados o los acuerdos de intercambio de espacios entre líneas navieras, que suelen dividir la capacidad de los buques para cubrir distintas rutas y destinos.
Cabe destacar que Maersk concentraba entre el 75% y el 80% de los contenedores movilizados en el puerto de Balboa.
Por otro lado, China ya había pedido a sus líneas navieras que evaluaran redirigir la carga a puertos fuera de Panamá si eso no implicaba un costo adicional significativo, informó Bloomberg News en febrero. Pekín también instruyó a empresas estatales a suspender conversaciones sobre nuevos proyectos en el país.
A su vez, se conoció que la mañana de este martes 10 de marzo, el Ministerio de Transporte de China convocó a los responsables de las navieras Maersk y MSC para abordar sus “prácticas comerciales de transporte marítimo internacional”, según un breve comunicado oficial publicado por el organismo.
Puertos del canal en disputa
El puerto de Balboa es una de las dos terminales ubicadas a lo largo del estratégico Canal de Panamá que se han convertido en un foco de tensión en la creciente rivalidad entre EE.UU. y China en América Latina. La corte suprema de Panamá anuló en enero el contrato de CK Hutchison para operar esas dos instalaciones en medio de la presión del presidente Donald Trump, seguido por una toma forzada el mes pasado.
Las instalaciones forman parte de un negocio global de 43 puertos que CK Hutchison, fundada por el multimillonario Li Ka-shing, había planeado vender a un consorcio respaldado por BlackRock Inc. por más de US$19.000 millones en efectivo.
La participación de la firma de inversión estadounidense generó malestar en China, que amenazó con iniciar investigaciones sobre el acuerdo, anunciado por primera vez en marzo del año pasado. CK Hutchison invitó el año pasado a Cosco a sumarse al grupo comprador en un intento por obtener la aprobación de Pekín.
Las negociaciones han avanzado poco en los últimos meses, y las partes han depositado sus esperanzas en una próxima reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping para lograr un avance político.
