Cormagdalena anunció que no prorrogará el contrato que suscribió con la empresa European Dredging Company Sucursal Colombia, encargada de la operación de las Dragas Francis Beaufort y Medway, y que tenía a su cargo el dragado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

La decisión fue tomada por la entidad, luego de que la empresa incumplió el objeto del contrato al no realizar los trabajos de dragado y mantenimiento en la margen occidental del Río Magdalena en el sector de Bocas de Ceniza.

En ese sentido, el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado -en compañía del director de Asoportuaria, Lucas Ariza Buitrago- aseguró que la decisión no significará un detrimento patrimonial para Colombia, puesto que a la empresa no se le pagó ni se le pagará un solo peso por unos trabajos que no realizó.

A su vez Jurado como una forma de dar tranquilidad a los navieros y usuarios del puerto de Barranquilla explicó que para garantizar los trabajos de dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla se contratará a la empresa Van Oord International Dredging.

“La contratación se hará bajo la modalidad de urgencia manifiesta puesto se debe garantizar la prestación del servicio en el puerto de Barranquilla, particularmente, en el sector de Bocas de Ceniza”, detalló el titular de Cormagdalena.

“Esperamos que la nueva draga pueda estar trabajando antes de finalizar la presente semana con el fin de remover 226.895 metros cúbicos de sedimento en el sector 1 (K.2000 hasta el k.8000) de Bocas de Ceniza, con el objetivo de disminuir los riesgos de encallamiento de buques o cierre del canal navegable y paralización del servicio público”, puntualizó.

Por MundoMaritimo