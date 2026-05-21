Un consorcio de compañías de dragado respaldado por KKR & Co. expresó ante autoridades de Estados Unidos sus cuestionamientos al proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay en Argentina, correspondiente al contrato de dragado y balizamiento de la principal vía fluvial del país, reportó Bloomberg.
El grupo envió una carta fechada el 11 de mayo a Michael Jensen, asistente especial del presidente Donald Trump y director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. El documento coincidió con una visita a Washington de Santiago Caputo, asesor del presidente argentino Javier Milei, quien sostuvo reuniones con funcionarios estadounidenses para abordar el proceso licitatorio.
La concesión contempla inversiones estimadas en US$10.000 millones y se encuentra en su fase final, con una eventual adjudicación prevista entre mayo y junio.
El consorcio sostiene que la Administración General de Puertos habría acelerado el proceso en favor de su competidor, Jan De Nul. Según el texto citado por Bloomberg, las compañías consideran que existe un “sesgo” contra la inversión respaldada por capitales estadounidenses.
El grupo está integrado por la firma belga DEME Group NV y las estadounidenses Great Lakes Dredge & Dock Corp., Clear Street Group Inc. y KKR & Co. Formalmente, DEME es la compañía registrada en la licitación ante la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables de Argentina.
El director del organismo, Iñaki Arreseygor, señaló que DEME pudo haber incorporado previamente a sus socios dentro de la propuesta y afirmó que la legislación de Argentina y las bases de la licitación no permiten modificaciones a las ofertas en esta etapa del proceso.
Según el reporte, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, sigue el desarrollo de la licitación y considera que el procedimiento será “justo y transparente”. Además, el consorcio fue incorporado al programa Advocacy Center del Departamento de Comercio estadounidense, orientado a apoyar a compañías que buscan contratos en el exterior.
El grupo también indicó haber obtenido cartas de interés de financiamiento por parte de la Development Finance Corp. y la International Finance Corp., condicionadas a una eventual adjudicación.
Antecedentes notables
En un comunicado, Jan De Nul afirmó que “el proceso de licitación pública es transparente, con mecanismos disponibles para cuestionar el procedimiento”, y señaló que, hasta el momento, ningún participante había presentado objeciones formales.
La carta enviada por el consorcio respaldado por KKR también cuestiona la evaluación técnica de la oferta presentada por DEME. Según el documento, ocho de los nueve proyectos aportados para acreditar experiencia en dragado fueron descalificados por las autoridades argentinas.
El consorcio además manifestó preocupación por el tiempo utilizado para revisar más de 5.000 páginas de antecedentes técnicos, argumentando que ello “plantea serias dudas” sobre la evaluación del proceso.
Por MundoMaritimo
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