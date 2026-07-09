El Gobierno de Argentina confirmó la entrada en vigor de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, principal vía fluvial del país, tras la firma del contrato que transfiere la operación al consorcio conformado por Jan de Nul y Servimagnus. Según informa PuntoBiz, con el inicio del nuevo esquema también comenzó a regir una reducción del 13,5% en el peaje que pagan las naves que utilizan la hidrovía Paraná-Paraguay.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, las concesionarias completaron previamente los requisitos administrativos exigidos para asumir la operación, entre ellos la constitución de la sociedad Vía Navegable Argentina S.A., el traspaso de los activos correspondientes a la administración estatal y la incorporación del personal necesario para la prestación del servicio.
La concesión contempla que el nuevo operador se haga cargo de las tareas de dragado, balizamiento y registro hidrométrico de la vía navegable, además de ejecutar obras de profundización del canal e incorporar nuevas tecnologías para optimizar la navegación.
Según el Gobierno, estas intervenciones buscan mejorar la eficiencia operativa de los buques, reducir los tiempos de navegación y permitir una mayor capacidad de carga al momento de zarpar desde los puertos de Argentina. Asimismo, indicó que estas obras contribuirán a disminuir los costos asociados a las exportaciones.
Estado mantendrá funciones de control
Aunque la operación quedó en manos del sector privado, el Ministerio de Economía recordó que el Estado continuará ejerciendo funciones de supervisión como autoridad de control del contrato.
En ese marco, avanzará en la conformación del Consejo de Control, organismo que estará integrado por representantes de los usuarios privados y de las provincias ribereñas, con el objetivo de supervisar la ejecución de la concesión y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
El ministerio también informó que el proceso licitatorio incluyó mesas técnicas con usuarios privados, especialistas, productores, representantes de los sectores naviero y portuario, universidades y gobiernos provinciales vinculados a la vía navegable.
Asimismo, indicó que la licitación contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entidad que, según el comunicado oficial, verificó la aplicación de prácticas internacionales durante el proceso.
Por MundoMaritimo
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