La confiabilidad global de los itinerarios de los portacontenedores cayó a 56,4% en julio de 2026, lo que representa un descenso de 6,1 puntos porcentuales respecto de junio y constituye la mayor caída mensual registrada desde enero de 2021, según de Sea-Intelligence.
Paralelamente, el retraso promedio de los buques que arribaron con retraso aumentó en 0,59 días, hasta alcanzar los 6,06 días. De acuerdo con la consultora, el deterioro estuvo impulsado principalmente por la congestión registrada en los principales puertos de Asia, donde los 14 terminales de mayor actividad experimentaron una disminución de sus arribos a tiempo.
Yantian registró la mayor caída, de 23,5 puntos porcentuales, situando su confiabilidad en 48,3%. Hong Kong descendió 20,4 puntos, hasta 51,6%, mientras que Ningbo cayó 20,1 puntos, hasta 34,6%.
El caso de Shanghái fue particularmente significativo. La confiabilidad se redujo 19,2 puntos porcentuales, hasta apenas 21,0%, el nivel más bajo registrado en ese puerto en los 14 años de datos disponibles, exceptuando los períodos de disrupción extrema de las cadenas de suministro durante la pandemia.
Otros importantes puertos asiáticos también registraron niveles reducidos. Singapur alcanzó una confiabilidad de 43,2%, tras una caída mensual de 5,7 puntos porcentuales, mientras que Port Klang, en Malasia, registró 33,3% y Busan, en Corea del Sur, 40,9%.
Sea-Intelligence advirtió que el impacto de la congestión podría extenderse al resto de la red marítima. "Con los puertos más activos de la región operando con más de la mitad de las recaladas de sus buques retrasadas, la acumulación de retrasos se propagará naturalmente por la red marítima", señala el análisis.
Por MundoMaritimo
Maersk y Hapag-Lloyd lideran la confiabilidad de itinerarios en abril con un 73,4% y un 72,3%, respectivamente
Maersk con un 78,1% y Gemini Cooperation con un 89,7% se imponen en ranking de confiabilidad de itinerarios en noviembre
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