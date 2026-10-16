La confiabilidad de los itinerarios de los portacontenedores que operan entre Asia y Europa registró una disminución durante los últimos meses, en paralelo al aumento de la congestión en distintos terminales portuarios. Según un análisis de Drewry, la proporción de buques que arribaron en la fecha programada cayó del 51% en mayo al 31% en septiembre de 2026, considerando el conjunto de navieras y puertos de la ruta.

El indicador descendió progresivamente durante el periodo, pasando del 41% en junio al 38% en julio y al 30% en agosto, antes de recuperarse levemente en septiembre. “Incluso Gemini Cooperation, que presenta niveles de confiabilidad superiores al promedio en sus servicios, registró un cumplimiento de itinerarios del 34% durante el mes”, apuntó el reporte.

Drewry advierte que los retrasos deben analizarse junto con las cancelaciones de itinerarios. Al considerar ambos factores, la proporción de zarpes efectivamente realizados y que cumplieron su programación se redujo a aproximadamente 29% en septiembre.

No obstante, las diferencias entre operadores son relevantes. Según el análisis, la confiabilidad de los itinerarios por línea naviera fluctuó entre 19% y 38% durante septiembre, mientras que la proporción de itinerarios cancelados varió entre los distintos servicios.

Congestión en Shanghái y tiempos de espera

El Puerto de Shanghái concentró parte de las dificultades operacionales identificadas por Drewry durante la temporada alta. Entre mayo y agosto, el tiempo promedio de espera para obtener un sitio de atraque aumentó desde 1,6 hasta 3,9 días. En ese mismo periodo, el cumplimiento de itinerarios de los buques que arribaron al puerto procedentes de la ruta Asia-Europa disminuyó del 55% al 10%.

En septiembre, los tiempos de espera retrocedieron a 3,6 días, mientras que la confiabilidad de las recaladas se recuperó hasta el 19%.

La evolución de ambos indicadores muestra una relación inversa entre la congestión del puerto y la confiabilidad de los servicios marítimos. Drewry observa que “una tendencia similar se produjo en el indicador general de confiabilidad de la ruta Asia-Europa, que descendió durante los mismos meses”. Sin embargo, aclara que “esta relación no se presenta de igual manera en todos los puertos. En Róterdam, por ejemplo, no se identificó una correlación estadística estrecha entre los tiempos de espera para atraque y el cumplimiento de itinerarios de los buques procedentes de Asia”.

A partir de estos resultados, Drewry considera que el seguimiento de la congestión en los principales puertos asiáticos puede aportar información para anticipar posibles alteraciones en los servicios navieros.

Menos cancelaciones pese al deterioro de la confiabilidad

Otro comportamiento observado durante el periodo fue el aumento de los zarpes efectivamente realizados, pese al deterioro de los indicadores de confiabilidad.

En la ruta Asia-Europa, la proporción de itinerarios no cancelados pasó del 88% en mayo al 94% en septiembre. Durante julio y agosto se mantuvo en 93%. Según el análisis de Drewry, este comportamiento podría estar relacionado con la demanda de transporte durante la temporada alta. En ese contexto, las líneas navieras habrían mantenido una mayor oferta de capacidad en lugar de cancelar itinerarios, pese a las dificultades operativas en los puertos.

La consultora plantea que esta decisión también pudo contribuir a aumentar la congestión, al concentrar más recaladas en terminales que ya registraban retrasos.

Por MundoMaritimo