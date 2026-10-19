El transporte marítimo de contenedores enfrenta un escenario marcado por la congestión de los principales puertos asiáticos, el consecuente deterioro de la fiabilidad de los itinerarios y las dificultades de las líneas navieras para cumplir con las recaladas programadas. Según Drewry, los problemas operativos registrados durante la temporada alta de 2026 han evidenciado la estrecha relación entre los retrasos portuarios y las alteraciones de los servicios navieros, con consecuencias para las cadenas de suministro internacionales.
En la ruta Asia-Europa, la proporción de buques que arribaron en la fecha programada disminuyó desde un 51% en mayo hasta apenas un 31% en septiembre, considerando el promedio de puertos y líneas navieras. La situación resulta todavía más crítica al incorporar las cancelaciones de itinerarios (blank sailings), ya que el porcentaje de zarpes efectivamente realizados y puntuales descendió hasta aproximadamente un 29% durante septiembre.
De acuerdo con la consultora, el desempeño también presentó diferencias entre operadores; los niveles de fiabilidad por línea naviera fluctuaron entre un 19% y un 38%, mientras que los blank sailings representaron entre un 0% y un 23% de los zarpes programados, dependiendo del operador.
Congestión asiática y efectos sobre las redes globales
Uno de los casos más representativos es el Puerto de Shanghái, donde el aumento de la congestión en los sitios de atraque, desde aproximadamente 1,6 hasta 3,9 días, coincidió con una caída de la fiabilidad de los itinerarios desde un 55% hasta un 10%. Paralelamente, el indicador general de confiabilidad de los servicios Asia-Europa siguió una trayectoria descendente.
En contraste, Drewry no identificó una correlación estadística estrecha entre la congestión de Róterdam y la fiabilidad de los servicios Asia-Europa que arriban a ese puerto. Esta diferencia refuerza la importancia de monitorear los principales terminales asiáticos, cuyas condiciones operativas influyen sobre múltiples rutas marítimas.
El análisis también identifica una relación entre el incremento de la congestión en Shanghái y la reducción de las cancelaciones de itinerarios durante la temporada alta. Según Drewry, los elevados volúmenes de carga incentivaron a las líneas navieras a incorporar mayor capacidad y mantener más itinerarios en curso, una estrategia comercial que pudo contribuir a intensificar la congestión.
Respecto de las perspectivas operativas, la consultora advierte que “la fiabilidad de los itinerarios y la congestión portuaria probablemente seguirán siendo desafíos importantes para la industria, y existen pocos indicios de que estas presiones desaparezcan pronto”.
Ante este escenario, Drewry recomienda a propietarios y agentes de carga comparar el desempeño de sus proveedores, incorporar mayores márgenes de tiempo y considerar los riesgos operativos al seleccionar líneas navieras.
El objetivo, sostiene, debe ser “dejar de limitarse a reaccionar ante los retrasos e incorporar estos riesgos en la selección de líneas navieras, las estrategias de contratación y la planificación de contingencias”.
Tarifas spot y perspectivas del mercado
En materia tarifaria, el World Container Index (WCI) de Drewry aumentó un 3% semanal al 15 de octubre, hasta US$4.48/FEU, impulsado principalmente por la recuperación de las tarifas Asia-Europa.
Los fletes Shanghái-Róterdam subieron un 6%, hasta US$3.522/FEU, mientras que Shanghái-Génova registró un incremento del 7%, alcanzando US$3.945. En la ruta Transpacífico, Shanghái-Los Ángeles avanzó un 3%, hasta US$7.884, mientras Shanghái-Nueva York retrocedió un 1%, hasta US$10.075.
Drewry prevé estabilidad tarifaria durante la próxima semana, aunque advierte sobre la mayor capacidad disponible en Asia-Europa y la incertidumbre respecto de la implementación de nuevas tarifas freight all kinfd (FAK).
Por su parte, Emily Stausbøll, analista senior de Xeneta, observa señales de presión a la baja en la ruta Transpacífico: “Las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia Estados Unidos se han mantenido prácticamente estables durante el último mes, pero ahora que estamos a mediados de octubre y ha concluido la Golden Week [1 al 7 de octubre], se espera que la presión a la baja se intensifique”.
Otro factor determinante será el retorno progresivo de servicios al Mar Rojo. Según Xeneta, la capacidad semanal programada para cruzar Bab el-Mandeb alcanzó 448.273 TEU al 5 de octubre, duplicándose en seis semanas.
Stausbøll advierte que este proceso “liberará capacidad hacia la flota global y tendrá un profundo impacto en las tarifas de flete y los servicios de cara a 2027”, aunque parte de esa capacidad será absorbida temporalmente por la congestión existente.
Por MundoMaritimo
Congestión en los puertos de contenedores de China altera itinerarios y anticipa un octubre complejo
Escasez de contenedores y congestión en puertos asiáticos rememoran episodios observados durante la pandemia
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.